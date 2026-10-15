Aydın'ın Karacasu ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, bir aileyi yok etti. Önceki gün anne Meryem Çınar ve oğlu Tayfun Çınar'ın ardından baba Mehmet Çınar da hayatını kaybetti. Çınar Ailesi'nin felaketi olan yangın, Çamarası Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde çıkmıştı. Yangından ağır yaralı çıkarılarak hastaneye kaldırılan anne, baba ve oğullarından peş peşe ölüm haberleri geldi. İlk olarak 53 yaşındaki Meryem Çınar yaşamını yitirdi.

8 SAAT SONRA ÖLDÜ

Annesinin toprağa verilmesinden yalnızca 8 saat sonra 30 yaşındaki oğlu Tayfun Çınar da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç adamın cenazesi, Çamarası Mahallesi'nde ikindi namazının ardından annesinin yanına defnedildi.

TESELLİ EDECEK KELİME BULAMADILAR

HASTANEDE yaşam mücadelesi verirken, eşi ve oğlunun kaybettiğinden haberi olmayan baba Mehmet Çınar da, oğlu toprağa verildikten 5 saat sonra hayata veda etti. Çınar Ailesi'nin Afyonkarahisar'da üniversite eğitimi gören küçük oğlu birkaç saat ara ile kaybettiği anne, baba ve ağabeyinin acısıyla sarsılırken, yakınları talihsiz genci teselli edecek kelime bulmakta güçlük çekti.