Yasa dışı bahis ağına büyük darbe

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

1 MİLYAR 800 MİLYON TL

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik çalışmalar, mali incelemeler ve alınan ifadeler sonucunda, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali analizlerde, şüphelilerin üçüncü şahıslardan temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve yönettikleri tespit edildi. İncelemeye alınan hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.