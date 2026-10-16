İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ İzmir’de elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu! | İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? GDZ Elektrik duyurdu...

İzmir'de son dakika haberleri...İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi programı belli oldu. GDZ Elektrik'in duyurusuyla birlikte gözler kesintiden etkilenecek bölgelere çevrildi. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek?
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Samurlu
BAYINDIR / İZMİR
12:00 - 16:00
Hisarlık
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 13:00
Ertuğrul
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
Fevzi Çakmak
KEMALPAŞA / İZMİR
10:00 - 17:00
Çınarköy
Kızılüzüm
12:00 - 16:00
Bağyurdu 29 Ekim
Ovacık
Sarılar
Sinancılar
Yenikurudere
15:00 - 17:30
Cumalı
Dereköy
Gökyaka
Vişneli
Yeşilköy
KİRAZ / İZMİR
11:00 - 15:00
Ceritler
Cumhuriyet
İstiklal
Şemsiler
Suludere
Yeni
09:40 - 17:40
Haliller
MENEMEN / İZMİR
09:00 - 15:00
Ahıhıdır
Camiikebir
Çavuş
Musabey
09:00 - 15:00
Ahıhıdır
Camiikebir
Çavuş
Doğa, Mermerli
Musabey
Yahşelli
Yanıkköy
Yıldırım
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Alaşarlı
Çaylı
Kızılcaavlu
Yeşilköy
09:00 - 12:00
Demircili
Karadoğan
Türkmen