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Haberler İzmir İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ İzmir’de elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu! | İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? GDZ Elektrik duyurdu...

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ İzmir’de elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu! | İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? GDZ Elektrik duyurdu...

İzmir'de son dakika haberleri...İzmir’de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintileri belli oldu. GDZ Elektrik’in duyurusuyla birlikte gözler kesintiden etkilenecek bölgelere çevrildi. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe İzmir elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de son dakika haberleri...İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi programı belli oldu. GDZ Elektrik'in duyurusuyla birlikte gözler kesintiden etkilenecek bölgelere çevrildi. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek?

ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Samurlu

BAYINDIR / İZMİR

12:00 - 16:00

Hisarlık

BERGAMA / İZMİR

09:00 - 13:00

Ertuğrul

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

Fevzi Çakmak

KEMALPAŞA / İZMİR

10:00 - 17:00

Çınarköy

Kızılüzüm

12:00 - 16:00

Bağyurdu 29 Ekim

Ovacık

Sarılar

Sinancılar

Yenikurudere

15:00 - 17:30

Cumalı

Dereköy

Gökyaka

Vişneli

Yeşilköy

KİRAZ / İZMİR

11:00 - 15:00

Ceritler

Cumhuriyet

İstiklal

Şemsiler

Suludere

Yeni

09:40 - 17:40

Haliller

MENEMEN / İZMİR

09:00 - 15:00

Ahıhıdır

Camiikebir

Çavuş

Musabey

09:00 - 15:00

Ahıhıdır

Camiikebir

Çavuş

Doğa, Mermerli

Musabey

Yahşelli

Yanıkköy

Yıldırım

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Alaşarlı

Çaylı

Kızılcaavlu

Yeşilköy

09:00 - 12:00

Demircili

Karadoğan

Türkmen

URLA / İZMİR

09:30 - 17:30

Altıntaş

İçmeler

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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