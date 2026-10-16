İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ İzmir’de elektrik kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu! | İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? GDZ Elektrik duyurdu...

İzmir'de son dakika haberleri...İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi programı belli oldu. GDZ Elektrik'in duyurusuyla birlikte gözler kesintiden etkilenecek bölgelere çevrildi. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek?