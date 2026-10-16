İzmir’de ezber bozan yaşam öyküsü! '110 Yaşar' 24 yıldır görev başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tire İtfaiye Grubu'nda çalışan Yaşar Karaduman, tıptaki adıyla 'osteogenesis imperfekta', halk arasında bilinen adıyla 'cam kemik' hastalığıyla dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında kemiklerinin kırılganlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Karaduman için ailesi, tedavi sürecinde büyük fedakarlıklarda bulundu. Tedavi masrafları nedeniyle evlerini satmak zorunda kalan aile, oğullarının eğitimini sürdürebilmesi için de çaba gösterdi. Annesi, Yaşar'ı kucağında okula götürüp getirdi. Yaşar Karaduman, 2000 yılında Tire Belediyesi'nde taşeron kadrosunda işçi olarak çalışmaya başladı. 2002'de belediyenin engelli bireylere yönelik açtığı sınava katılarak başarılı olan Karaduman, itfaiye teşkilatında görevlendirildi. O tarihten bu yana santral görevlisi olarak çalışan Karaduman, yazışmaları takip ediyor, gelen ihbarları ilgili ekiplere iletiyor ve koordinasyon sürecinde görev alıyor.

Geçmişte kullanılan 110 numaralı itfaiye acil çağrı hattı ile 110 santimetrelik boyunun örtüşmesi nedeniyle '110 Yaşar' olarak anılmaya başladığını belirten Yaşar Karaduman, "O zamanlar 110 vardı, 112 yoktu. Boyum da 110 santimetreydi. Bana '110 Yaşar' dediler. Her yerde bu isimle tanındım" dedi. 2014 yılında Bütünşehir Yasası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçen Tire İtfaiye Grubu'nda görevini sürdüren Karaduman, sahada çalışmayı ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmayı istediğini söyledi. İtfaiyeciliğin kendisi için önemli bir meslek olduğunu belirten Karaduman, santraldeki görevinde ihbarların zamanında alınması ve ekiplerin doğru yönlendirilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Karaduman, "Ben arama kurtarmada olmak isterdim. Sahada çalışmayı isterdim. Çünkü birinin evini, iş yerini, canını kurtarıyorsunuz. Sonra huzurlu bir şekilde buraya geliyorsunuz. Benim işim de güzel. Gelen ihbarları zaman kaybetmeden ilgili ekiplere iletiyorum. Burada da koordinasyon ve zamanla yarış söz konusu. Ben de işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

İtfaiyeciliğin fedakarlık gerektirdiğini dile getiren Karaduman, "Kafanızı yastığa koyduğunuzda 'Ben bugün başardım, can kurtardım, mal kurtardım, bir hayvanı kurtardım' diyebilmek çok güzel. Her mesleğin tadı ayrı ama itfaiye daha farklı" dedi.

Görev süresince ekip arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğunu belirten Karaduman, meslektaşlarının kendisine destek olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine hareket eden ekiplerin arkasından dua ettiğini anlatan Karaduman, çalışma arkadaşlarının kendisine yaklaşımının kendisi için önemli olduğunu kaydetti.