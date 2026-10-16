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Haberler İzmir İzmir'de Manisa şöleni! Birbirinden güzel lezzetler tezgahta: Emcelli biberi, Dindarlı domatesi...

İzmir'de Manisa şöleni! Birbirinden güzel lezzetler tezgahta: Emcelli biberi, Dindarlı domatesi...

Manisa'nın 17 ilçesine ait yöresel ürünler, İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Alanı'nda düzenlenecek 3 günlük etkinlikte sergilenmeye başladı. Sarıgöl'ün Emcelli biberi, üzüm çeşitleri ve Dindarlı domatesi de tanıtım etkinliğinde yerini aldı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de Manisa şöleni! Birbirinden güzel lezzetler tezgahta: Emcelli biberi, Dindarlı domatesi...

Manisalılar Platformu tarafından İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Manisa'nın ilçelerine özgü ürünler 3 gün boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. İlçe kaymakamlıklarının organizatörlüğünde, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve halk eğitim merkezlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Manisa'nın kültürel ve yöresel zenginlikleri tanıtılacak.

İzmir’de Manisa şöleni! Birbirinden güzel lezzetler tezgahta: Emcelli biberi, Dindarlı domatesi...

Manisa'nın tüm yönleriyle tanıtılmasının hedeflendiği etkinlikte her ilçe, kendine özgü ürünlerini ve yöresel değerlerini sergileyecek. İlçelerin tanıtım stantlarında yerel ürünlerin yanı sıra bölgenin kendine has özelliklerinin de ziyaretçilere aktarılması amaçlanıyor.

İzmir’de Manisa şöleni! Birbirinden güzel lezzetler tezgahta: Emcelli biberi, Dindarlı domatesi...

SARIGÖL'ÜN YÖRESEL ÜRÜNLERİ DE SERGİLENİYOR

Etkinlikte Sarıgöl ilçesi de yöresel ürünleriyle yer aldı. Sarıgöl'ün Emcelli biberi, başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere üzüm çeşitleri ve Dindarlı domatesi gibi ürünler ziyaretçilere tanıtılıyor. İlçelerin yöresel değerlerinin ön plana çıkarılacağı organizasyonun, Manisa'nın tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Etkinlik kapsamında kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de stantları ziyaret ederek çalışmalara destek vereceği bildirildi.

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