İzmir'de yağmurlu cumartesi rotası! İZBAN'a binip keşfete çıkın: İşte yağmurlu seyahat planı...

SELÇUK MERKEZİNDE TARİH, YEREL LEZZETLER VE KAHVE MOLASI Selçuk'un tarihi duraklarını gezdikten sonra ilçe merkezinde öğle yemeği molası verilebilir. Yerel restoranlarda Türk mutfağından farklı lezzetleri deneyen ziyaretçiler, yağışlı havada kapalı mekanlarda dinlenme fırsatı bulabilir. Yemek molasının ardından St. Jean Bazilikası, hava koşullarının elverişli olması durumunda ziyaret edilebilecek yerler arasında bulunuyor. Tarihi kalıntılarıyla öne çıkan yapı, Selçuk'un kültür turizmi açısından önem taşıyan noktalarından biri olarak biliniyor. Geziye kısa bir kahve molası eklemek de günün temposunu daha rahat hale getirebilir.

EFES ANTİK KENTİ YAĞMURA GÖRE GEZİ PROGRAMINA EKLENEBİLİR Selçuk seyahatinin en dikkat çekici duraklarından biri olan Efes Antik Kenti, yağışın hafiflediği saatlerde ziyaret edilebilir. Celsus Kütüphanesi ve antik tiyatro gibi önemli yapılarıyla tanınan ören yeri, tarih meraklılarına kapsamlı bir keşif imkanı sunuyor.