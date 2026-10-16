AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyaret etti. İnan, paylaşımında "Vakit İzmir için çok çalışma vakti" mesajını verdi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnan, Bakan Kacır'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. İnan, paylaşımında "Vakit İzmir için çok çalışma vakti" ifadelerini kullandı. İnan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı, Menemen Belediye Başkanımız Sn. Aydın Pehlivan ve Aliağa Belediye Başkanımız Sn. Serkan Acar ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Vakit İzmir için çok çalışma vakti."