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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ operasyonu: İhraç polis ve öğretmenin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltında

İzmir'de FETÖ operasyonu: İhraç polis ve öğretmenin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltında

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ile sosyal medya propaganda organlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ihraç polisler ve aktif görevde bulunan bir öğretmen de dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de FETÖ operasyonu: İhraç polis ve öğretmenin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3'ü ihraç polis ve 1'i aktif görevde öğretmen olmak üzere toplam 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devamında, örgütün sosyal medya platformlarında propaganda yapan yapılanmasında yer aldığı belirlenen 10 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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