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Haberler İzmir İzmir'de iki araca ateş eden magandalar tutuklandı!

İzmir'de iki araca ateş eden magandalar tutuklandı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki araca av tüfeğiyle ateş açarak zarar verdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de iki araca ateş eden magandalar tutuklandı!

Son dakika İzmir haberleri... İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki M.M'ye ait iki araca silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde şüphelilerden O.A. ve H.K'nin bölgeye motosikletle gelip av tüfeğiyle ateş ederek zarar verdikleri belirlendi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 500 gram esrar, 13 fişek, olayda kullanılan motosiklet ile kıyafetler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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