İzmir'de sürücülere acil uyarı! Aracınızı o güzergaha park etmeyin! Sabah bulamayabilirsiniz...

Son dakika İzmir haberleri... Bu gece Kordon'a park edenler sabah araçlarını yerinde bulamayabilir. İzmir'de dev organizasyon öncesi düğmeye basıldı; Atatürk Caddesi'nde trafik kilitlenecek. Park yasağının başlayacağı kritik saat ve kapatılacak güzergâhın tüm ayrıntıları haberimizde…
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, vatandaşlar için uyarıda bulundu.
O GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILACAK
Yapılan açıklamada, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren Atatürk Caddesi'nin (1.Kordon) 1479 sokak kesişimi ile Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cenk Yeşilpınar Yaya Üst Geçidi (Konak Pier) arasında kalan kısmın trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
PARKA İZİN VERİLMEYECEK, ARAÇLAR ÇEKİLECEK
20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'dan itibaren güzergahta araç parklanmasına izin verilmeyeceği öğrenilirken, park edilmiş araçların ise kaldırılacağı bildirildi. Öte yandan güzergahı kullanacak sürücülere uyarı yapıldı.