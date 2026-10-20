İzmir'de sürücülere acil uyarı! Aracınızı o güzergaha park etmeyin! Sabah bulamayabilirsiniz...

Son dakika İzmir haberleri... Bu gece Kordon'a park edenler sabah araçlarını yerinde bulamayabilir. İzmir'de dev organizasyon öncesi düğmeye basıldı; Atatürk Caddesi'nde trafik kilitlenecek. Park yasağının başlayacağı kritik saat ve kapatılacak güzergâhın tüm ayrıntıları haberimizde…