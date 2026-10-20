İzmir’in mutlaka görmeniz gereken antik kentler

1. Efes Antik Kenti
Selçuk'ta yer alan Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Efes, 21 bin izleyici kapasiteli tiyatrosu, stadionu, Celsus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı, yamaç evleri gibi etkileyici yapılarıyla sizi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.
2. Pergamon Antik Kenti
Bergama'da yer alan Pergamon Antik Kenti, İzmir'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir diğer kültürel miras. Bergama Akropolü, içindeki kütüphane binası ile antik dünyada önemli bir eğitim merkezi ve Pergamon Krallığı'nın yönetim merkeziymiş. Akropol ayrıca en dik antik tiyatroya da ev sahipliği yapıyor.
3. Yeşilova Höyüğü
Bugün Bornova sınırları içinde yer alan Yeşilova Höyüğü, şehrin içindeki en eski yerleşim alanı. Tarihi 8.500 yıl öncesine uzanan Yeşilova Höyüğü'nün arkeolojik kazı alanını görme şansınız olsa da, burada asıl etkileyici olan yanındaki Ziyaretçi Merkezi.
4. Bayraklı Smyrnası
Bayraklı'daki Smyrna-Tepekule Höyüğü, uygarlık tarihinin 5 bin yıllık izlerini günümüze taşıyor. Adını Amazon Kraliçesi Smyrna'dan aldığı düşünülen yerleşim, bir höyük üzerinde yer alıyor. Homeros'un doğduğu ve yaşadığı kent olan Bayraklı Smyrnası'nda İzmir'in bilinen en eski ibadet binası, Athena Tapınağı yükseliyor.
5. Agora Ören Yeri
Şehir merkezinde yer alan Agora Ören Yeri, İzmir'in tarihi kent merkezi olan Kadifekale ile Kemeraltı arasında Büyük İskender'den sonra kurulan Smyrna Antik Kenti'ne ait kalıntılardan biri. Kentin en çok ziyaret edilen noktalarından Smyrna Agorası, günümüzde dünyada kent merkezinde bulunan en büyük meydanlardan.
6. Metropolis Antik Yerleşimi
"Ana Tanrıça'nın Kenti" anlamına gelen Metropolis Antik Kenti, Torbalı'nın ilk yerleşim alanı. MÖ 3. yüzyılda kurulan kentte Roma İmparatorluğu Dönemi'nden günümüze ulaşan Atrium, Roma Evi, Zeus ve On İki Tanrı tapınaklarını görebilirsiniz.
7. Teos Antik Kenti
Sığacık'ta yer alan Teos, MÖ 1000 yıllarında İyon kolonisi olarak kurulmuş. Antik dönemin en ünlü Dionysos Tapınağı burada yer alıyor. Ayrıca antik kentte agora, tiyatro, odeon, surlar ve liman kalıntılarını da görmeden dönmeyin. Teos'u dolaşırken yıllara meydan okumuş ve birçok medeniyet görmüş asırlık ağaçlar size eşlik ediyor
8. Erythrai Antik Kenti
Çeşme'nin 20 kilometre kuzey doğusunda yer alan Ildırı Köyü'nün antik dönemdeki adı Erythrai. Kentte ele geçen bulgular, İlk Tunç Çağı'ndan bu yana yerleşimin olduğunu gösteriyor. Depremler, savaşlar ve Romalı komutanların yağmaları yüzünden MÖ 1. yüzyılda büyük yıkıma uğrayan kent, Bizans Dönemi'nde önemini yitirmiş; 1366'da Türklerin egemenliğine girmiş.