İzmir’in mutlaka görmeniz gereken antik kentler

Selçuk 'ta yer alan Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Efes, 21 bin izleyici kapasiteli tiyatrosu, stadionu, Celsus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı, yamaç evleri gibi etkileyici yapılarıyla sizi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

2. Pergamon Antik Kenti

Bergama'da yer alan Pergamon Antik Kenti, İzmir'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir diğer kültürel miras. Bergama Akropolü, içindeki kütüphane binası ile antik dünyada önemli bir eğitim merkezi ve Pergamon Krallığı'nın yönetim merkeziymiş. Akropol ayrıca en dik antik tiyatroya da ev sahipliği yapıyor.