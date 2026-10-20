İZSU DUYURDU: İZMİR'İN O İLÇESİNDE 6 SAAT SU YOK! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir son dakika haberleri...İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar yapılan duyuruya göre tedbir almak için bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini araştırıyor. Peki 20 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular olmayacak? İşte detaylar...
GAZİEMİR GAZİ, IRMAK 20.10.2026 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ANADOLU, MİLLET, MURAT 20.10.2026 saat 08:49 ile 13:49 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ÇAVUŞ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, SÜZBEYLİ, TUZÇULLU, VİLLAKENT, 85.YIL CUMHURİYET 20.10.2026 saat 08:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER 20.10.2026 saat 09:05 ile 12:06 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK, EVKA 4, İNÖNÜ 20.10.2026 saat 09:20 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.