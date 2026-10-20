İZSU DUYURDU: İZMİR'İN O İLÇESİNDE 6 SAAT SU YOK! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir son dakika haberleri...İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Vatandaşlar yapılan duyuruya göre tedbir almak için bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini araştırıyor. Peki 20 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular olmayacak? İşte detaylar...