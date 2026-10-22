İZMİR'DE 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ 22 EKİM PERŞEMBE |İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU'dan kent sakinlerine kritik uyarı geldi! İzmir'in birden fazla ilçesini doğrudan etkileyecek dev altyapı çalışması nedeniyle bu akşam saat 20.00 itibarıyla vanalar kapatılıyor. Sabah saatlerine kadar sürecek 11 saatlik büyük kesintiden hangi mahalleler etkilenecek, sular tam olarak ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti haritası...
BORNOVA İNÖNÜ, ATATÜRK, KIZILAY, EVKA 4, EĞRİDERE Revizyon çalışması 22.10.2026 - 20:00 23.10.2026 - 07:00
ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ , ŞAKRAN SAYFİYE22.10.2026 saat 09:57 ile 11:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE KAHRAMANDERE22.10.2026 saat 09:41 ile 11:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER22.10.2026 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI22.10.2026 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA SIRA22.10.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK LALE, MEHTAP22.10.2026 saat 10:03 ile 12:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK22.10.2026 saat 10:38 ile 13:38 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.