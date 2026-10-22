İZMİR'DE 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ 22 EKİM PERŞEMBE |İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU'dan kent sakinlerine kritik uyarı geldi! İzmir'in birden fazla ilçesini doğrudan etkileyecek dev altyapı çalışması nedeniyle bu akşam saat 20.00 itibarıyla vanalar kapatılıyor. Sabah saatlerine kadar sürecek 11 saatlik büyük kesintiden hangi mahalleler etkilenecek, sular tam olarak ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti haritası...