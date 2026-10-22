İzmir’de kız öğrencilere hem güvenli hem ekonomik barınma! Başkan Tugay'dan öğrencilere 'hoş geldiniz' hediyesi...





"BURASI BENİM İÇİN OTEL GİBİ"



Manisa'dan İzmir'e gelen Katip Çelebi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Aysu Kızılcaoğlu, tesisten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: "Okulun açıldığı ilk gün geldim ve tesisi beklediğimden çok daha güzel buldum. Burası benim için otel gibi. Tüm imkânları muhteşem. Her sabah kahvaltımız hazır oluyor. Akşam yemeklerini istediğimiz zaman alabiliyoruz. Çalışma alanlarımız var. Ücretler, özel yurtlara kıyasla çok daha iyi. Bu imkânlar özel yurtlarda bile yok. Ailem ayda 2 bin TL ödüyor. Ailem de çok mutlu, ben de çok mutluyum."



"EV SICAKLIĞINI HİSSETTİRİYOR"



İstanbul'dan İzmir'e gelen Katip Çelebi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Seher Şevval Özkan, iki aydır kaldığı tesiste sunulan olanaklardan memnun olduğunu belirtti. Özkan, "Çok konforlu, ev sıcaklığını hissettiriyor. Mutfak alanı, televizyonlu ve klimalı odalarımız, kütüphanemiz var. Bahçemiz çok güzel. Akşam saatlerinde arkadaşlarımızla orada oturup sohbet edebiliyoruz. Kapımızda 7/24 güvenlik var. Özel yurt konforunu bu kadar uygun bir fiyatla sunması bizim açımızdan çok iyi. Birkaç yıldır zam da yapılmamış. Bunu öğrendiğimde mutlu oldum, kendimizi şanslı hissediyoruz" diye konuştu.