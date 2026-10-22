İzmir’de su ve ulaşıma indirim müjdesi: Başkan Tugay detayları açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. 128 odanın başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Tugay, içme suyu tarifeleri ile toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.





İÇME SUYUNA İNDİRİM GELİYOR

Su fiyatlarında indirim yapılması için çalışma yürüttüklerini belirten Tugay, düzenlemenin önümüzdeki mecliste gündeme geleceğini ifade ederek, "Şu an su fiyatlarını indirmek üzere çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki mecliste geçireceğiz ve daha uygun fiyata su kullanacağız" dedi.