Kadınlar tuvaletinde skandal! 8 ay boyunca gizlice görüntülemiş: Kapının altından gelen flaş gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul Fatih'te bulunan Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kadın sağlık çalışanlarının tuvalette gizlice görüntülendiği iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. 15 Ekim'de yapılan ihbarın ardından başlatılan soruşturmada, şüphelinin yaklaşık 8 aydır kadın çalışanları gizlice kayda aldığı öne sürüldü.
ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
İddiaya göre hemşire, kapının altından gelen flaşı görünce kapıyı açtı ve erkek çalışanı elinde telefonla yakalayarak müdahale etti. Kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu da ileri sürüldü.İncelemelerde olayın şüphelisinin A.A.G. (26) olduğu belirlendi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
GİZLİCE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan zanlının incelenen cep telefonunda başka bir kadının gizlice çekilmiş görüntüleri de tespit edildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.