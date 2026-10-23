Kadınlar tuvaletinde skandal! 8 ay boyunca gizlice görüntülemiş: Kapının altından gelen flaş gerçeği ortaya çıkardı

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre hemşire, kapının altından gelen flaşı görünce kapıyı açtı ve erkek çalışanı elinde telefonla yakalayarak müdahale etti. Kadının şüphelinin telefonuna el koyduğu da ileri sürüldü.İncelemelerde olayın şüphelisinin A.A.G. (26) olduğu belirlendi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.