SON DAKİKA: İzmir’deki kritik davada karar! 35 yıla kadar hapsi isteniyordu! “Köln’ün Babası” lakaplı Necati Coşkun Arabacı’nın cezası belli oldu

İzmir son dakika: Avrupa'nın en tehlikeli motosiklet çetelerinden Cehennem Melekleri'nin öne çıkan isimlerinden Necati Coşkun Arabacı hakkında yürütülen davada hüküm açıklandı. İzmir'de görülen davada, "Köln'ün Babası" lakaplı Arabacı, örgüt liderliği, nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlamaları kapsamında 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Köln'de dünyaya gelen Necati Coşkun Arabacı'nın suç dünyasındaki tırmanışı, 1990'lı yıllarda gece kulüplerindeki koruma ve güvenlik ağını eline geçirmesiyle başladı. Köln'ün kırmızı fener bölgesindeki eğelence mekanlarını haraç ve şantaj trafiğiyle tamamen kontrolü altına alan Arabacı, yeraltı dünyasında kısa sürede "Köln'ün Babası" lakabını kazandı. Bu kanlı yükseliş, küresel motosiklet çetesi Hells Angels'ın (Cehennem Melekleri) lider kadrosuna seçilmesiyle uluslararası bir boyuta ulaştı.
SAVCIYA ÖMÜR BOYU KORUMA
2002 yılında Alman Federal Polisi'nin gerçekleştirdiği büyük operasyonla tutuklanan suç örgütü lideri, suçlarını itiraf etmesinin ardından fuhuş, insan kaçakçılığı ve gasp suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 30 Eylül 2004 tarihinde cezaevindeyken kendisini soruşturan Köln Başsavcısını öldürtmek için suikast timi kurduğu iddiaları ülkede infial yaratırken, başsavcıya ömür boyu özel koruma verilmesine neden oldu.
EGE'DE GÜÇ İMPARATORLUĞU KURDU
Cezasının üçte birini tamamladıktan sonra Schengen ülkelerine giriş yasağı konularak 2007 yılında Türkiye'ye sınır dışı edilen Arabacı, iddiaya göre yasadışı faaliyetlerini Ege kıyılarına taşıdı. Türkiye'de bulunmasına rağmen Avrupa'daki suç ağlarını yönetmeye devam eden ve İspanya'nın talebiyle Interpol tarafından hakkında Avrupa genelinde kırmızı bülten çıkarılan Arabacı, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum'daki lüks eğlence sektörünü hedef alan yeni bir örgüt yapısı kurdu. Bu bölgede yaşanan silahlı olaylar nedeniyle Arabacı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Bürosu'nun radarına girdi.
"ÜLKEYİ TERK ET" DEDİLER
2020 yılında Arabacı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan ve Hells Angels üyelerinin karıştığı silahlı bir cinayet soruşturması kapsamında Türkiye'de tutuklandı, ancak bir süre sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından ortadan kaybolan Arabacı, 2025 yılının Eylül ayında Slovakya'da ortaya çıktı. Koruma ordusuyla birlikte Slovakya'nın Nitra kentindeki bir restoranda yemek yerken Slovak polisi tarafından gözaltına alınan "Cehennem Necati", "30 gün içinde ülkeyi terk etmesi" şartıyla serbest bırakıldı.
UÇAKTAN CEZAEVİNE
Arabacı, Slovakya'dan sonra geçtiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptığı sırada uçağın kapısında bekleyen Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen şafak operasyonuyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı cezaevine gönderildi. 2025 yılının Kasım ayında alt mahkemenin adli kontrolle tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı "kaçma şüphesi" gerekçesiyle itiraz ettti. Arabacı, cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı.
KENDİ MAHKEMELERİNİ KURMUŞLAR
Geçtiğimiz Ocak ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve suç örgütünün Ege'deki hareket alanını deşifre eden kapsamlı iddianame İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava süreci resmen başladı. Mahkemece kabul edilen şok iddianame ise suç ağının işleyiş mekanizmasını gözler önüne serdi. Dosyaya göre, lüks eğlence mekanı sahipleri alacak-verecek krizlerinde adaleti aramak yerine konuyu doğrudan "Necati'ye havale ederek" Arabacı'nın kurduğu gayriresmi "sözde mahkemelerde" racon kesilmesini talep etti. Bu sözde mahkemelerin biat sınırlarını çiğneyen işletmelere ise örgütün saha operasyonlarını yürüten ve kendi aralarında "Papağanlar" kod adını kullanan tetikçi ve fedai timi silahlarla saldırdı.
15 YIL 6 AY HAPİS
İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek", "Nitelikli Yağma", "Ağırlaştırılmış Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarının tamamını sabit görerek yeraltı dünyasının bu korkulan ismine hiçbir indirim uygulamadan toplamda 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi.