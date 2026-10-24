SON DAKİKA: İzmir’deki kritik davada karar! 35 yıla kadar hapsi isteniyordu! “Köln’ün Babası” lakaplı Necati Coşkun Arabacı’nın cezası belli oldu

İzmir son dakika : Avrupa'nın en tehlikeli motosiklet çetelerinden Cehennem Melekleri'nin öne çıkan isimlerinden Necati Coşkun Arabacı hakkında yürütülen davada hüküm açıklandı. İzmir'de görülen davada, "Köln'ün Babası" lakaplı Arabacı, örgüt liderliği, nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlamaları kapsamında 15 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Köln'de dünyaya gelen Necati Coşkun Arabacı'nın suç dünyasındaki tırmanışı, 1990'lı yıllarda gece kulüplerindeki koruma ve güvenlik ağını eline geçirmesiyle başladı. Köln'ün kırmızı fener bölgesindeki eğelence mekanlarını haraç ve şantaj trafiğiyle tamamen kontrolü altına alan Arabacı, yeraltı dünyasında kısa sürede "Köln'ün Babası" lakabını kazandı. Bu kanlı yükseliş, küresel motosiklet çetesi Hells Angels'ın (Cehennem Melekleri) lider kadrosuna seçilmesiyle uluslararası bir boyuta ulaştı.

SAVCIYA ÖMÜR BOYU KORUMA

2002 yılında Alman Federal Polisi'nin gerçekleştirdiği büyük operasyonla tutuklanan suç örgütü lideri, suçlarını itiraf etmesinin ardından fuhuş, insan kaçakçılığı ve gasp suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 30 Eylül 2004 tarihinde cezaevindeyken kendisini soruşturan Köln Başsavcısını öldürtmek için suikast timi kurduğu iddiaları ülkede infial yaratırken, başsavcıya ömür boyu özel koruma verilmesine neden oldu.