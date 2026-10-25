İzmir'de gökdelenlerin ortasında çöp dağı! Halkapınar'da kötü koku, haşere ve fare...

İzmir'in modern yüzü olarak öne çıkan Halkapınar'daki tren bakım ve depolama sahasında biriken dev çöp yığınları, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Gökdelenlerin ve yaşam alanlarının hemen yanı başında yükselen atıklar hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de yeraltı suları için büyük risk taşıyor.
BU MANZARA KABUL EDİLEMEZ
İzmir'in en hareketli ve hızla gelişen noktalarından biri olan Halkapınar'da çekilen görüntüler, bölgedeki çevre ihmalini gözler önüne serdi. TCDD'ye ait tren bakım, temizlik ve depolama sahasının açık alanında biriktirilen yüzlerce çöp torbası, adeta küçük bir çöp tepesi oluşturmuş durumda. Çevresi lüks gökdelenler, iş merkezleri ve konut alanlarıyla sarılı olan tesisteki bu çirkin manzara, bölgede yaşayan vatandaşların ve çevre esnafının tepkisine yol açıyor. Çevredeki yüksek katlı binalardan net bir şekilde görülen çöp birikintileri, kent estetiğine ağır bir darbe vuruyor. Günün her saati tren hareketliliğinin yaşandığı sahada, vagonların hemen yanı başında istiflenen atıklar için mahalle sakinleri şu ifadelerle isyan ediyor: "Kentin merkezinde, gökdelenlerin hemen dibinde böyle bir manzara kabul edilemez. İzmir gibi çağdaş bir kente bu görüntü hiç yakışmıyor. Balkonumuzdan baktığımızda temiz bir çevre yerine çöp dağları görmek istemiyoruz."
KÖTÜ KOKU, HAŞERE VE FARE
Vatandaşların tek endişesi görsel kirlilik de değil. Açık alanda ve herhangi bir sızdırmazlık önlemi alınmadan bekletildiği görülen atıkların, yağmur sularıyla birlikte toprağa sızmasından korkuluyor. Çöp sularının yeraltı su kaynaklarına ve çevredeki toprağa karışma riski, bölge sakinleri arasında ciddi bir çevre ve halk sağlığı endişesi yaratmış durumda. Kötü kokunun yanı sıra alanda haşerelerin çoğaldığını ve farelerin cirit attığını belirten mahalleliler, durumun tam anlamıyla bir sağlık tehdidine dönüştüğünü vurguluyor. Yetkili kurumların ve belediye ekiplerinin bir an önce harekete geçerek alanda biriken çöpleri tahliye etmesi ve sahada düzenli bir atık yönetim sistemi kurması isteniyor.