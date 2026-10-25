İzmir'de gökdelenlerin ortasında çöp dağı! Halkapınar'da kötü koku, haşere ve fare...

BU MANZARA KABUL EDİLEMEZ

İzmir'in en hareketli ve hızla gelişen noktalarından biri olan Halkapınar'da çekilen görüntüler, bölgedeki çevre ihmalini gözler önüne serdi. TCDD'ye ait tren bakım, temizlik ve depolama sahasının açık alanında biriktirilen yüzlerce çöp torbası, adeta küçük bir çöp tepesi oluşturmuş durumda. Çevresi lüks gökdelenler, iş merkezleri ve konut alanlarıyla sarılı olan tesisteki bu çirkin manzara, bölgede yaşayan vatandaşların ve çevre esnafının tepkisine yol açıyor. Çevredeki yüksek katlı binalardan net bir şekilde görülen çöp birikintileri, kent estetiğine ağır bir darbe vuruyor. Günün her saati tren hareketliliğinin yaşandığı sahada, vagonların hemen yanı başında istiflenen atıklar için mahalle sakinleri şu ifadelerle isyan ediyor: "Kentin merkezinde, gökdelenlerin hemen dibinde böyle bir manzara kabul edilemez. İzmir gibi çağdaş bir kente bu görüntü hiç yakışmıyor. Balkonumuzdan baktığımızda temiz bir çevre yerine çöp dağları görmek istemiyoruz."