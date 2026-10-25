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İZMİR BARAJLARINDA NE KADAR SU KALDI? 25 EKİM'DE İZSU PAYLAŞTI! İzmir baraj doluluk oranları

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafında anbean takip ediliyor. İZSU, Tahtalı, Balçova ve Gördes başta olmak üzere kentteki barajların güncel su seviyelerini açıkladı. Peki İzmir barajlarında son durum ne? İşte 25 Ekim Pazar İzmir'de güncel doluluk oranları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZSU'nun paylaştığı güncel verilerle Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarındaki doluluk oranları belli oldu. Peki İzmir'in barajlarında su seviyesi yüzde kaç? İşte 25 Ekim İzmir'in barajlarında son durum…

Tahtalı Barajı 42,05

Balçova Barajı 41,22

Ürkmez Barajı 60,40

Gördes Barajı 28,75

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 49,54

TAHTALI YÜZDE 45'İN ALTINDA

İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 42,05 olarak ölçüldü. Böylece barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin altında kaldı. İZSU verilerine göre Gördes Barajı'nın aktif doluluk oranı ise yüzde 28,75'e geriledi.

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