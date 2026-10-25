İZMİR BARAJLARINDA NE KADAR SU KALDI? 25 EKİM'DE İZSU PAYLAŞTI! İzmir baraj doluluk oranları

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı 49,54

TAHTALI YÜZDE 45'İN ALTINDA

İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 42,05 olarak ölçüldü. Böylece barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin altında kaldı. İZSU verilerine göre Gördes Barajı'nın aktif doluluk oranı ise yüzde 28,75'e geriledi.