  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si tutuklandı. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında 63 kilo 25 gram skunk ile 100 kök kenevir ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Ekim'de İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 63 kilo 25 gram skunk ile 100 kök kenevir ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca sera benzeri Hint keneviri üretim alanı ile uyuşturucu saklamak için araç içerisine kurulmuş özel düzenek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA