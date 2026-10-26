15 yıllık hapis cezası Yargıtay’dan döndü

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, boşandığı Aysel Aydemir'i (39) silahla yaralayan Ferhat Bingöl'e (43) verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. 19 Haziran 2023'te yaşanan olayda Bingöl, önce pompalı tüfekle ateş etmeye çalışmış, silah tutukluk yapınca tabancayla Aydemir'i bacaklarından vurmuştu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın hayati bölgeleri hedef alabilecekken bacaklara ateş etmesini değerlendirerek suçun "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" kapsamında ele alınması gerektiğine hükmetti. Dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.