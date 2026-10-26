Esnafın yüksek su ve katı atık çilesi bitecek

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni dönemde İzmir'deki ilk resmi ziyaretini İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (İESOB) gerçekleştirdi. İESOB Başkanı Yalçın Ata ile 128 odanın başkan ve yöneticileri tarafından coşkuyla karşılanan Tugay, esnaf teşkilatından aldığı destekle moral buldu. Toplantıda esnafın sahadaki sorunlarını çözüm önerileri ile Cemil Tugay'a ileten Başkan Ata istediğini aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, su indiriminde önemli indirime gitmeye hazırlandıklarını açıkladı. Tugay, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşerek katı atık sorununa da kalıcı çözümler getireceklerini söyledi. Toplantıda oda yöneticilerinin, "Yalçın Ata'nın kent yöneticileri ve farklı siyasi çevrelerle kurduğu diyaloglar, İzmir esnafının sesinin daha güçlü duyurulmasını ve sonuç alınmasını sağlıyor" şeklinde yorumlarda bulundukları gözlendi.

BAŞKAN TUGAY'A DESTEK

Birlik Plaza Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Tugay'ın ilk resmi ziyareti olması açısından kamuoyunun dikkatini topladı. İlk resmi ziyaretin esnaf teşkilatına yapılması, Tugay'ın kent yönetiminde esnaf kesimine verdiği önemin göstergesi olarak kabul edildi. Ziyaretin teşkilat için ayrı bir anlam taşıdığını belirten İESOB Başkan Ata, "Yeni bir dönemin başındasınız. Bu süreçte ilk resmi ziyaretinizi İzmir Birliği'ne yaparak, camiamıza verdiğiniz önemi ve samimiyetinizi gösterdiniz. Hassasiyetinizden dolayı en içten duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir'i geliştirmek adına kendinizi ortaya koyarak büyük fedakarlıkta bulundunuz. Özverinizi, iyi niyetinizi, üstlendiğiniz sorumlulukları anlıyor ve takdir ediyoruz.' diye konuştu. Esnaf kesiminin başlıca beklentilerine de değinen Yalçın Ata, 'Belediyelerin yüksek oranlarda uyguladıkları ruhsat harç bedelleri, su ve katı atık tarifeleri esnafımızın belini bükmektedir. Bazı belediyelerimizde ruhsat harçlarındaki artışlar rekorlar kırmıştır. Toplum sağlığı için suyu bol kullanması gereken meslekler başta olmak üzere, üyelerimiz, su faturalarından ve kullandığı suyun hayli fazlasını içeren katı atık bedellerinden mağdur olmaktadır. Esnaf sanatkarlar yerel yönetimlerin çözüm ortağı olmalıdır. Ruhsat süreçleri hızlandırılmalı, işgaliye, ruhsat, ilan-reklam ve benzeri bedel artışlarında esnaf yöneticilerinin de görüşleri alınmalıdır. Katı atık ve su bedelleri yeniden gözden geçirilmelidir. Kayıt dışı ile mücadelemize, yerel yönetimler daha etkin destekler vermelidir. 235 bin esnafın temsilcisi olan oda başkan ve yönetici arkadaşlarımız, güçlü temsilleri ile buradan kamuoyuna önemli mesajlar vermektedirler. İzmir esnaf teşkilatı İzmir adına yapılacak her olumlu işe destek vermeye hazırdır. Sizin İzmir'de kimsesizlerin kimsesi, sesi duyulmayanların sesi olacağınıza gönülden inanıyoruz" dedi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Konuşmaların ardından İESOB Başkanı Yalçın Ata, esnaf teşkilatının yerel yönetimlere ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini içeren 23 maddelik bir raporu İBB Başkanı Cemil Tugay'a sundu. Başkan Ata ayrıca günün anısına Cemil Tugay'a bir de plaket takdim ederken, toplantıya katılan oda başkan ve yöneticileri de sektörlerine ait beklentileri ve sıkıntılarını dile getirdiler. Son derece samimi bir ortamda geçen ziyarette esnaf temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Tugay, suda indirim yapılacağının müjdesini verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile temasa geçerek katı atık sorununa kökten el atacağını müjdeleyen Tugay, ulaşım alanındaki oda başkanları ile de istişare içinde çalışacaklarını vurguladı. İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın ve esnaf teşkilatının misafirperverliğinden memnun kaldığını söyleyen Cemil Tugay, esnaf teşkilatı ile güçlü bir iş birliği zemini oluşturacaklarını belirtti.