İncirleri lavabo açıcı ile beyazlatmışlar!

İZMİR Ödemiş'te bir depoya düzenlenen jandarma baskınında, kimyasal maddelerle beyazlatılarak satışa hazırlanmış 3 ton incir ele geçirildi. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ürünlere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik operasyonda, kimyasal maddelerle beyazlatılmış 3 ton incir ele geçirildi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gıda bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoda yapılan aramada, hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit gibi kimyasal maddeler kullanılarak beyazlatıldığı belirlenen, tüketime uygun olmayan 3 bin kilogram incir bulundu.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ürünlere el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.