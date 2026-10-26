İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 EKİM PAZARTESİ |GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 18 İLÇE ETKİLENECEK

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ALİAĞA

Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)

Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00

Horozgediği

Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00