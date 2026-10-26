İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 EKİM PAZARTESİ |GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 18 İLÇE ETKİLENECEK

Son dakika İzmir haberleri... Karşıyaka'dan Buca'ya, Bornova'dan Foça'ya kadar etkilenen tüm sokaklar ve kesinti saatleri haberimizde…
ALİAĞA
Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Horozgediği
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
BAYINDIR
Fatih (Beylik Küme Evleri, Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri) Fatih (Sıtma Kuyu Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri), Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri) Fatih (Sıtma Kuyu Küme Evleri, Tabak Ahmet Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
Yeşilova (Orta Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Havuzbaşı (Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 14:00
BERGAMA
Ovacık (Süleymanlı Köyü Yolu), Süleymanlı (Süleymanlı Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Bergama OSB, Pınarköy (Pınarköy Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Sağancı (Sağancı Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 12:00
Fatih (345. Sk., Çamlık Sk., Özgürlük Cd., Zerrin Sk.) Fatih (Atatürk Blv., Dumlupınar Cd., Tuna Cd.) Fatih (Başak Sk., Özgürlük Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 05:00
BORNOVA
Kazımdirik (403. Sk., 403/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., Fatih Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 20:00 - 04:00
Karaçam Çamiçi, Karaçam, Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 10:30
Karaçam Çamiçi, Karaçam, Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 15:30 - 17:00
Kayadibi (Kayadibi Cd.) Karaçam, Kayadibi (Gelincik Sk., Kayadibi Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 15:30
Gürpınar (7039. Sk., 7055. Sk., 7055/1. Sk., 7055/2. Sk., 7055/4. Sk., 7055/5. Sk., 7055/6. Sk., 7056. Sk., 7056/1. Sk., 7056/2. Sk., 7056/5. Sk., 7064. Sk.), Kemalpaşa (7055. Sk., 7058/3. Sk., 7058/5. Sk., 7064. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 12:30
ÇEŞME
İsmet İnönü (2032. Sk., 2056. Sk., 2122. Sk.), Musalla (1005. Sk., 1029. Sk., 1036. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1043/1. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1059. Sk., 2032. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Germiyan (20001. Sk., 20002. Sk., 20003. Sk., 20004. Sk., 20005. Sk., 20006. Sk., 20006/1. Sk., 20007. Sk., 20008. Sk., 20009. Sk., 20009/1, 20010, 20011. Sk., 20012. Sk., 20013. Sk., 20014. Sk., 2009/1, 20300. Sk., 20310. Sk., Çümen Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Germiyan Atatürk Cd., Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., İc Yol, İcyol, Kösedağ Mevkii Küme Evleri, KÖYALTI, Lale Köyü Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Yaka Küme Evleri), Karaköy
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 15:30
Şehit Mehmet (361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
DİKİLİ
Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.) Merdivenli (Merdivenli 1 Sk., Merdivenli 2. Sk., Merdivenli 3. Sk., Merdivenli 5. Sk., Merdivenli 6. Sk., Merdivenli 7. Sk., Merdivenli 8. Sk., Merdivenli 9. Sk., Merdivenli Atatürk Cd., Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Vatan Cd., Tilkitepe Sk.) Gökçeağıl (Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Çağlan (Çağlan 1. Sk., Çağlan 2. Sk., Çağlan 3. Sk., Çağlan 4. Sk., Çağlan 5. Sk., Çağlan 6. Sk., Çağlan 7. Sk., Çağlan 8. Sk., Çağlan Mustafa Kemal Meydanı), Samanlıkköy (Samanlık 1. Sk., Samanlık 2. Sk., Samanlık 3. Sk., Samanlık 4. Sk., Samanlık 5. Sk., Samanlık 6. Sk., Samanlık Cumhuriyet Cd., Samanlıkköy Köyü İç Yolu, Yenice İstiklal Cd.), Yenice (Yenice 1. Sk., Yenice 2. Sk., Yenice 3. Sk., Yenice 3/1. Sk., Yenice 4. Sk., Yenice 5. Sk., Yenice 6. Sk., Yenice 7. Sk., Yenice 8. Sk., Yenice İstiklal Cd., Yenice Köyü İç Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 12:00
FOÇA
Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.) Fatih, İsmetpaşa
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Fevzi Çakmak (Sadullah Sever Cd.), Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk.), Kazım Dirik, Koca Mehmetler (20/4. Sk., 40/5. Küme Evleri, Şehit Er Veli Yılmaz Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (494. Sk., Sadullah Sever Cd.), Yenibağarası (1001. Sk., 1001/1. Sk., 1001/2. Sk., 1002. Sk., 1002/1. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1008/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., 1010/2. Sk., 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1020. Sk., 1029, 1040. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 20/4. Sk., Bahçecik Mevkii Küme Evleri, Foça İzmir Karayolu Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, Killik Mevki Küme Evleri, Yenifoça Cd., Zeytindede Mevkii Kümesi Evleri, Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
KARŞIYAKA
Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
KEMALPAŞA
Ören 75. Yıl Cumhuriyet (30 Ağustos Sk., 30.Ağu, Acaroğlu Sk., Atıcı Sk., Bahçeciler Sk., Çetin Sk., Ceylan Sk., Dağlı Sk., Dilber Sk., Dumlupınar Cd., Gelincik Sk., Hacı Davut Sk., Işık Çıkmaz Sk., Kamelya Sk., Kiraz Sk., Mercanağacı Sk., Mimar Sinan Sk., Mor Menekşe Sk., Naim Oku Cd., Nergis Sk., Ören İzmir Cd., Sarı Zambak Sk., Sinan Sk., Sümbül Sk., Yaka Sk., Yakaküme, Yonca Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
KINIK
Arpaseki (Arpaseki Köyü İç Yolu, Burcu Sk., Dilek Sk., Güllüdere Küme Evleri, Mezarlıkbaşı Küme Evleri, Nezih Sk., Sumaklı Küme Evleri, Ulu Önder Sk.), Aziziye (Aziziye Köyü İç Yolu, Dedeli Sk., Gamze Sk.), Cumalı (Akhisar Bergama Yolu, Asya Sk., Balya Cd., Cumali Köyü İçi Yolu, Ihlamur Sk., Küçük Harman Yeri Küme Evleri, Minare Sk., Onur Sk., Selda Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.), Fatih (Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Sazkovan Küme Evleri), Hamzahocalı (Akhisar Bergama Yolu, Bölcek Küme Evleri, Camiyolu Cd., Çamyolu, Cennet Sk., Çiftlik Sk., Göçbeyli Yolu, Hamzahocalı Köyü İç Yolu, Hisar Sk., İlköğretim Sk., Kanal Sk., Kocaçeşme Sk., Kuyuderesi Sk., Ladin Sk., Leylak Sk., Mezarlıkaltı Sk., Millet Cd.), Kınık OSB, Kocaömer (TAŞAĞIL), Taştepe (Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Mescit Sk., Meyil Küme Evleri, Okul Cd., Örtülü Köyü İç Yolu, Şen Küme Evleri, Serap Sk., Sultan Cd., Uzun Küme Evleri), Osmaniye, Poyracık (Adalar Küme Evleri, Akhisar Bergama Yolu, Akpınar Küme Evleri, Aşağı Kırcalar Küme Evleri, Çayır Küme Evleri, Çoraklık Küme Evleri, Hülya Sk., Karacagüller Küme Evleri, Karacagüller Kümeleri Evleri, Pekmezci Bağları Küme Evleri), Sucahlı (Aslan Sk., Çamlı Sk., Defne Sk., Harmanlık Sk., Kızılçam Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu), Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Ayıtlık Küme Evleri, Bağımsızlık Cd., Barbaros Sk., Barış Sk., Batı Sk., Begüm Sk., Bergama Yolu Küme Evleri, Dündarlı Yolu Küme Evleri, Engin Sk., Gazi Cd., Harman Yeri 2 Sk., İğdeler Küme Evleri, Kahraman Sk., Karahayıt Küme Evleri, Kavakalanı Yolu Küme Evleri, Kırgeçit Çayı Küme Evleri, Kırkkıuyu Küme Evleri, Korkmaz Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Nazlı Sk., Poyraz Sk., Şafak Sk., Sancak Sk., Şanlı Çıkmazı Sk., Şehit Sk., Simge Sk., Sönmez Çıkmazı Sk., Tarla Sk., Tokat Çayırı Küme Evleri, Yayakent Cd., Yayakent Cumhuriyet Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yunus Emre Cd., Zincir Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
KİRAZ
Çatak (Akçay Küme Evleri, Bahçeburun Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Durbalı Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri, Veliler Küme Evleri), Dokuzlar (Ayrıklı Küme Evleri, Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri, Dokuzlar Yolu, Güvenç Küme Evleri), Karabağ (Karabag Küme Evleri, Seki Küme Evleri, Tütüzler Küme Evleri), Saçlı (Arpaderesi Küme Evleri, Karabag Küme Evleri, Saçlı Küme Evleri, TÜTÜZLER, Tütüzler Küme Evleri, Yeşildere Yolu), Yeşildere (Ahmettepesi Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çamur Küme Evleri, Kabaklı Küme Evleri, Kaplan Küme Evleri, Kazallı Küme Evleri, Keşkek Küme Evleri, Sapadere Küme Evleri, Yeşildere Köyü İç Yolu, Yeşildere Küme Evleri, Yeşildere Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
MENEMEN
29 Ekim (Ova Küme Evleri), 85. Yıl Cumhuriyet (Menemen Yolu Sk.), Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.), İnönü
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
ÖDEMİŞ
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Konaklı (Kurukavak Arıküstü Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Erkekli Küme Evleri), Umurbey (Adagide Yolu Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR
Atatürk (5193. Sk., 5501. Sk., 5502. Sk., 5503. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5508. Sk., 5509. Sk., 5510. Sk., 5512. Sk., 5515 SK, 5515. Sk., 5516 SK, 5517. Sk., 5518. Sk., 5520. Sk., 5526. Sk., 5530. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5535. Sk., 5536. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5540. Sk., 5541. Sk., 5545. Sk., 5547. Sk., 5548. Sk., 5549. Sk., 5551. Sk., 5553. Sk., 5555. Sk., 5557. Sk., 5559. Sk., 5563. Sk., 5565. Sk., 5570, 5572. Sk., 5573. Sk., 5574. Sk., 5574/1. Sk., 5576. Sk., 5578. Sk., 5580. Sk., 5582. Sk., 5583. Sk., 5584. Sk., 5586. Sk., 5587. Sk., 5590. Sk., 5591. Sk., 5592. Sk., 5595. Sk., 5596. Sk., 5597. Sk., 5599. Sk., 5600. Sk., 5601. Sk., 5602. Sk., 5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5608. Sk., 5609. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5614. Sk., 5615. Sk., 5615/1. Sk., 5617. Sk., 5618. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623. Sk., 5630. Sk., 5635. Sk., 5636. Sk., 5640. Sk., 5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5649. Sk., 5652. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5656. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5669. Sk., 5672. Sk., 5673. Sk., 5678. Sk., 5679. Sk., 5681. Sk., 5682. Sk., 5683. Sk., 5685. Sk., 5689. Sk., 5690. Sk., 5691. Sk., 5692. Sk., 5694. Sk., 5695. Sk., 5697. Sk., 5699. Sk., 5700. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5708. Sk., 5709. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5712. Sk., 5713. Sk., 5714. Sk., 5716. Sk., 5717. Sk., 5718. Sk., 5721. Sk., 5722. Sk., 5723. Sk., 5724. Sk., 5725. Sk., 5726. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5738. Sk., 5739. Sk., 5741. Sk., 5743. Sk., 5745. Sk., 5746. Sk., 5748. Sk., 5752. Sk., 5760. Sk., 5762. Sk., 5763. Sk., 5764. Sk., 5766. Sk., 5768. Sk., 5769. Sk., 5770. Sk., 5771. Sk., 5772. Sk., 5773. Sk., 5774. Sk., 5775. Sk., 5776. Sk., 5777. Sk., 5778. Sk., 5779. Sk., 5780. Sk., 5781. Sk., 5782. Sk., 5784. Sk., 5786. Sk., 5788. Sk., 5790. Sk., 5792. Sk., Eksenderesi Küme Evleri, Eski Köy Yerleşim Yeri Küme Evleri, Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Park İçi Yolu), Bengiler (6084. Sk., 6219. Sk., 6246. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6252. Sk., 6254. Sk., 6256. Sk., 6258. Sk., 6260. Sk., 6262. Sk., 6264. Sk., 6266. Sk., 6268. Sk., 6270. Sk., Cumhuriyet Cd., Sahil Yolu Sk., Ürkmez Cd.), Cumhuriyet (5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5196. Sk., 5295. Sk., 5334. Sk., 5336. Sk., 5337. Sk., 5338. Sk., 5342. Sk., 5344. Sk., 5346. Sk., 5348. Sk., 5349. Sk., 5350. Sk., 5351. Sk., 5352. Sk., 5353. Sk., 5354. Sk., 5357. Sk., 5358. Sk., 5359. Sk., 5361. Sk., 5363. Sk., 5369. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Ürkmez Orhanlı Yolu Cd.), Kavakdere, Mersin Alanı (6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6011/1. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6021. Sk., 6022. Sk., 6023. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6026. Sk., 6027. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6034. Sk., 6036. Sk., 6037. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6042. Sk., 6044. Sk., 6048. Sk., 6048/1. Sk., 6050. Sk., 6052. Sk., 6054. Sk., 6056. Sk., 6058. Sk., 6060. Sk., 6062. Sk., 6064. Sk., 6065. Sk., 6066. Sk., 6067. Sk., 6068. Sk., 6069. Sk., 6070. Sk., 6071. Sk., 6072. Sk., 6073. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080. Sk., 6081. Sk., 6083. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6091. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6095. Sk., 6096. Sk., 6099. Sk., 6100. Sk., 6101. Sk., 6102. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6110. Sk., 6112. Sk., 6116. Sk., 6118. Sk., 6120. Sk., 6122. Sk., 6124. Sk., 6126. Sk., 6130. Sk., 6132. Sk., 6134. Sk., 6246. Sk., Cumhuriyet Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Sahil Yolu Sk., Ürkmez Cd.), Payamlı (5135. Sk., 5141. Sk., 5141/1. Sk., 5803. Sk., 5804. Sk., 5805. Sk., 5806. Sk., 5806/1. Sk., 5808. Sk., 5809. Sk., 5810. Sk., 5812. Sk., 5813. Sk., 5814. Sk., 5815. Sk., 5816. Sk., 5818. Sk., 5819. Sk., 5820. Sk., 5821. Sk., 5822. Sk., 5824. Sk., 5825. Sk., 5827, 5828. Sk., 5830. Sk., 5834. Sk., 5836. Sk., 5838. Sk., 5840. Sk., 5844. Sk., 5846. Sk., Köy Yolu, Payamlı Cd., Ürkmez Orhanlı Yolu Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Bengiler (5126. Sk., 6084. Sk., 6116. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6211. Sk., 6213. Sk., 6214. Sk., 6215. Sk., 6218. Sk., 6222. Sk., 6223. Sk., 6224. Sk., 6224/1. Sk., 6225. Sk., 6226. Sk., 6227. Sk., 6228. Sk., 6229. Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6242. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6247. Sk., 6249. Sk., 6251. Sk., 6253. Sk., 6255. Sk., 6257. Sk., 6259 sk, 6259. Sk., 6261. Sk., 6263. Sk., 6265. Sk., 6267. Sk., 6272. Sk., 6274. Sk., 6276. Sk., 6278. Sk., 6280. Sk., 6282. Sk., 6284. Sk., 6286. Sk., 6288. Sk., 6290. Sk., 6292. Sk., 6294. Sk., 6296. Sk., 6298. Sk., 6300. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6306. Sk., 6308. Sk., 6310. Sk., 6312. Sk., Baraj Cd., Cumhuriyet Cd., İstiklal Cd., Millet Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Sahil Sk., Sahil Yolu Sk., Ürkmez Cd., Vatan Cd.), Cumhuriyet (5151. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5165. Sk., 5166. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5169. Sk., 5170. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5175. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5211. Sk., 5211/2. Sk., 5211/3. Sk., 5211/4. Sk., 5211/5. Sk., 5211/6. Sk., 5212. Sk., 5214. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5227. Sk., 5228. Sk., 5228/1. Sk., 5228/3. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., 5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5238. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5242. Sk., 5243. Sk., 5244. Sk., 5245. Sk., 5246. Sk., 5247. Sk., 5248. Sk., 5249. Sk., 5250. Sk., 5252. Sk., 5254. Sk., 5255. Sk., 5256. Sk., 5257. Sk., 5258. Sk., 5259. Sk., 5260. Sk., 5261. Sk., 5262. Sk., 5263. Sk., 5264. Sk., 5265. Sk., 5266. Sk., 5268. Sk., 5270. Sk., 5271. Sk., 5272. Sk., 5275. Sk., 5276. Sk., 5277. Sk., 5278. Sk., 5279. Sk., 5280. Sk., 5281. Sk., 5282. Sk., 5283. Sk., 5284. Sk., 5286. Sk., 5287. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5290. Sk., 5291. Sk., 5292. Sk., 5293. Sk., 5294. Sk., 5295. Sk., 5296. Sk., 5297. Sk., 5298. Sk., 5299. Sk., 5300. Sk., 5301. Sk., 5302. Sk., 5303. Sk., 5304. Sk., 5305. Sk., 5306. Sk., 5308. Sk., 5309. Sk., 5310. Sk., 5311. Sk., 5312. Sk., 5313. Sk., 5314. Sk., 5315. Sk., 5316. Sk., 5317. Sk., 5318. Sk., 5319. Sk., 5320. Sk., 5321. Sk., 5322. Sk., 5323. Sk., 5324. Sk., 5325. Sk., 5326. Sk., 5327. Sk., 5328. Sk., 5329. Sk., 5331. Sk., 5332. Sk., 5333. Sk., 5334. Sk., 5335. Sk., 5336. Sk., 5337. Sk., 5338. Sk., 5340. Sk., 5345. Sk., 5347. Sk., 5356. Sk., 5360. Sk., 5364. Sk., 5365. Sk., 5366. Sk., 5368. Sk., 5369. Sk., 5370. Sk., 5371. Sk., 5373. Sk., 5375. Sk., 5376. Sk., 5377. Sk., 5378. Sk., 5380. Sk., 5381. Sk., 5382. Sk., 5384. Sk., 5385. Sk., 5388. Sk., 5393. Sk., 5397. Sk., 5398. Sk., 5399. Sk., 5400. Sk., 5401. Sk., 5402. Sk., 5403. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., 5417. Sk., 5418. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5423. Sk., 5425. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.), Mersin Alanı (6002. Sk., 6011. Sk., 6031. Sk., 6033. Sk., 6039. Sk., 6041. Sk., 6043. Sk., 6045. Sk., 6047. Sk., 6049. Sk., 6051. Sk., 6053. Sk., 6055. Sk., 6057. Sk., 6059. Sk., 6084. Sk., 6116. Sk., 6140. Sk., 6142. Sk., 6144. Sk., 6146. Sk., 6148. Sk., 6150. Sk., 6152. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6158. Sk., 6158/1. Sk., 6162. Sk., 6164. Sk., 6166. Sk., 6168. Sk., Cumhuriyet Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv.), Payamlı (5001. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5033. Sk., 5035. Sk., 5036. Sk., 5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5045. Sk., 5046. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5054. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5063. Sk., 5064. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5074. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., 5082. Sk., 5083. Sk., 5084. Sk., 5085. Sk., 5087. Sk., 5089. Sk., 5091. Sk., 5093. Sk., 5095. Sk., 5097. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., 5107. Sk., 5109. Sk., 5113. Sk., 5115. Sk., 5117. Sk., 5119. Sk., 5121. Sk., 5123. Sk., 5125. Sk., 5126. Sk., 5127. Sk., 5129. Sk., 5131. Sk., 5133. Sk., 5135. Sk., 5137. Sk., 6244. Sk., Barış Cd., Deniz Cd., Ege Payamlı Cd., Karacaoğlan Cd., Koca Yusuf Cd., Köy Yolu, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Menderes Cd., Mimar Sinan Cd., Muhtar Süleyman Kara Cd., S. Hasan Demirel Cd., Şehit F. İbrahim Öztürk Cd., Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök Cd., Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu Cd., Şehit Hava Üsteğmen Hasan Demirel Cd., Yaşar Doğu Cd., Yunus Emre Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
TİRE
Kürdüllü (Dede Kavağı Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
URLA
Altıntaş (1. Üyük Alan Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Altınkuğu Sk., Babacan Sk.), Yaka (1. Üyük Alan Sk., 2. Üyükalan Sk., Babacan Sk., Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Meltem Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Saydam Sk., Ufuk Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Altıntaş (Aydınlar Sk., Barış Sk., Cemre Sk., Doğan Sk., Doruk Sk., Ege Sk., Gülgün Sk., Güneş Sk., Kırlangıç Sk., Merve Sk., Ozan Sk., Sevgi Sk.), Yaka (Barış Sk., Rana Sk., Rüya Sk., Tan Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 17:00
İçmeler (1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 18:00
BAYRAKLI
Emek (7065. Sk., 7226. Sk., 7226/2. Sk., 7230. Sk., 7230/1. Sk., 7231. Sk., 7232. Sk., 7232/1. Sk., 7233. Sk., 7236. Sk., 7236/2. Sk., 7236/3. Sk., 7240. Sk., 7240/1. Sk., 7241. Sk., 7241/1. Sk., 7241/2. Sk., 7242. Sk., 7243. Sk., 7243/1. Sk., 7244. Sk., 7245. Sk., 7246. Sk., 7247. Sk., 7247/1. Sk., 7248. Sk., 7248/1. Sk., 7249. Sk.) Emek (1844/1. Sk., 1844/2. Sk., 1844/5. Sk., 7290. Sk., Barış Cd.), Soğukkuyu (1846. Sk., 7274. Sk., 7290. Sk., Barış Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
KARABAĞLAR
Bozyaka (3054. Sk., 3058. Sk., Eski İzmir Cd.), Gülyaka (3021/1. Sk., 3029. Sk., 3033. Sk., Eski İzmir Cd., Saim Çıkrıkçı Cd.), Kazım Karabekir (9002/1. Sk., 9002/10. Sk., 9002/11. Sk., 9002/2. Sk., 9002/3. Sk., 9002/4. Sk., 9022. Sk., 9184/1. Sk., 9184/2. Sk., Saim Çıkrıkçı Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00