İZMİR SU KESİNTİSİ 26 EKİM PAZARTESİ | İZSU DUYURDU | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin ilçelerini ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede kaç saat su kesintisi olacak? İşte yanıtı...
İZMİR SU KESİNTİSİ 26 EKİM PAZARTESİ
ALİAĞA FATİH 26.10.2026 saat 07:07 ile 11:07 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA UFUK 26.10.2026 saat 09:04 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ 26.10.2026 saat 08:22 ile 10:22 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATATÜRK, ESENTEPE, İZKENT 26.10.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI 26.10.2026 saat 08:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.