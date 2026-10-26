İzmir’de çifte vatandaşlar seçim için sandık başında

İZMİR'DE yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için sandık başına gitti. Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Aliağa, Bornova, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki okullarda 13 sandık kuruldu. Oy kullanmak için Gaziemir'deki Remzi Doğan Ortaokulu'na gelenler, sandık görevlilerince kimlik belgelerinin kontrolünün ardından oy verdi. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy, İzmir genelinde yaklaşık 56 bin çifte vatandaşın oy kullanma hakkının bulunduğunu söyledi. Bulgaristan'da 6 ay önce yapılan genel seçimlerde Türkiye'de sandık sınırlamasının yaşandığını hatırlatan Nursoy, "İzmir'de 13 sandık kurduk. İlginin normalin çok altında olduğunu sabah saatlerinden itibaren görüyoruz. Türkiye'de yapılan seçimler arasında katılımın en düşük olduğu seçimi yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.