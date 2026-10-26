Menderes’te kadınlar Başkan Şen ile buluştu

İZMİR'DE Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, 1081 Otağ Kültür ve Eğitim Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında yaklaşık 150 girişimci ve iş kadınıyla bir araya geldi. Farklı siyasi görüşlerden kadınların buluştuğu organizasyonda dayanışma, kadın girişimciliği ve yerel kalkınma konuları ele alındı. Başkan Şen, "Kadınların bir araya gelmesi, deneyimlerini paylaşması ve birbirlerine destek olması çok kıymetli. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alması, ilçemizin gelişimine de katkı sağlayacaktır" dedi. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi İzmir il kadın kolları başkanları ile AK Parti, CHP ve Yeniden Refah Partisi Menderes ilçe kadın kolları başkanları ve yöneticilerinin de katıldığı programda, farklı siyasi görüşlerden kadınlar aynı sofrada buluştu. Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolü ve Menderes'in yerel kalkınmasına yönelik başlıklar gündeme geldi. Katılımcılar, ilçedeki ortak çalışmalar ve dayanışma imkanları üzerine görüş alışverişinde bulundu.