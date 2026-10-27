Ege’yi sağanak vurdu!

EGE Bölgesi'nde dün etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı felç etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayarak aralıklarla süren yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. İzmir'in Çeşme ilçesinde ise öğle saatlerinde şiddetini artıran yağmur, cadde ve sokakları su altında bıraktı. Yollarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
BODRUM'DA YOL KAPANDI
BODRUM'DA ise özellikle Koyunbaba Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı iş yerlerini su bastı. Koyunbaba-Gümüşlük yolu, su birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler dere yatakları ve tıkanan mazgallarda temizlik çalışması yürüterek yolu ulaşıma açtı. Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı da sağanağın ardından çöktü. Olayda park halindeki bir motosiklet zarar gördü. Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Çeşme'de ise kısa sürede şiddetini artıran yağmur, yolları ve kaldırımları su altında bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçede bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
SU BASKINLARI YAŞANDI
AYDIN'IN İncirliova ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken biriken yağmur suları araçların geçişini zorlaştırdı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi.
EKSTREM HAVA OLAYLARINDA 2 KAT ARTIŞ VAR
TÜRKİYE'DE meteorolojik ekstrem olaylar son 20 yılda iki kattan fazla arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2000'li yılların başında yılda 400'ün altında görülen olayların sayısı, 2026'nın ocak-eylül döneminde 1329'a ulaştı. 2023'te ise 1475 olayla rekor kırıldı. Son yıllarda en sık görülen meteorolojik afetler şiddetli yağış ve sel olurken, fırtına, hortum ve dolu da öne çıktı. Bu olaylar, farklı bölgelerde can kayıplarına ve ciddi hasara yol açtı.