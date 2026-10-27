Ege’yi sağanak vurdu!

EGE Bölgesi'nde dün etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı felç etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayarak aralıklarla süren yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. İzmir'in Çeşme ilçesinde ise öğle saatlerinde şiddetini artıran yağmur, cadde ve sokakları su altında bıraktı. Yollarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

BODRUM'DA YOL KAPANDI

BODRUM'DA ise özellikle Koyunbaba Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı iş yerlerini su bastı. Koyunbaba-Gümüşlük yolu, su birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler dere yatakları ve tıkanan mazgallarda temizlik çalışması yürüterek yolu ulaşıma açtı. Koyunbaba Mahallesi'nde bir istinat duvarı da sağanağın ardından çöktü. Olayda park halindeki bir motosiklet zarar gördü. Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Çeşme'de ise kısa sürede şiddetini artıran yağmur, yolları ve kaldırımları su altında bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçede bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.