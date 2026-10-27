Emniyet binası için yeniden ihaleye çıkılıyor

İZMİR'DE Sümerbank Kampüsü'nde yapımı yarım kalan İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası için yeniden ihaleye çıkıldı. İlk ihalesi 1 milyar 193 milyon TL bedelle sonuçlanan, yüklenici sözleşmesi feshedilen ve son ihalesi şikayet üzerine iptal edilen projenin tamamlanması için 30 Kasım'da ihale yapılacak. İşin süresi 720 takvim günü olarak belirlendi. Sümerbank Kampüsü'ndeki ana hizmet binasının yapımı için 28 Mayıs 2024'te İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleyi, 1 milyar 193 milyon 747 bin 474 TL bedelle Metag İnşaat Ticaret A.Ş.- Nurpa Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş ortaklığı kazanmıştı. Ancak proje kapsamında yürütülen çalışmaların ardından sözleşme, 13 Eylül 2025 tarihli Valilik Makam Oluru ile feshedilmişti. Fesih sonrasında şantiyede yapılan imalatların seviyesinin belirlenmesi için komisyon oluşturulmuş, 5 Ekim 2025'te gerçekleştirilen saha incelemesinin ardından 8 Ekim 2025 tarihli seviye tespit tutanağı hazırlanmıştı.

TEMEL İMALATI YAPILDI

Seviye tespit tutanağına göre önceki yüklenicinin çalışmaları ağırlıklı olarak temel ve zemin güvenliğine yönelik imalatlardan oluştu. Projede betonarme fore kazıklardan 270'i alt kotta, 51'i üst kotta olmak üzere toplam 321'inin tamamlandığı belirlendi. Diyafram duvar imalatının 191,87 metrelik bölümü tamamlanırken bu imalata hazırlık amacıyla yapılan kılavuz betonun uzunluğu 374 metre olarak kaydedildi. Zemin ıslahında kullanılan jet grout kolonlarından da 449'unun tamamlandığı tespit edildi. Ancak jet grout imalatlarına ilişkin süreklilik basınç testlerinin henüz gerçekleştirilmediği belirtildi.