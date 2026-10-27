Nişan balığı geleneği Çeşme’de canlandı

İZMİR Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çeşme'nin köklü evlilik geleneklerinden "nişan balığı" Çeşme Kalesi'nde yeniden canlandırıldı. "Kültür Sofrası" etkinliğinde tanıtılan gelenekle, ilçenin denizcilik kültürü ve aile bağlarını güçlendiren ritüelleri katılımcılara anlatıldı.

BALIK GELİN GİBİ SÜSLENİYOR

ÇEŞME Kültürel Miras Derneği ile Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, geçmişten günümüze uzanan gelenek mizansenle yaşatıldı. Geleneğe göre oğlan evi, çipura, sinarit veya levrek gibi iri bir balığı gelin gibi süsleyerek kız evine götürüyor. Kız evi balığı pişirip oğlan evini yemeğe davet ediyor. Böylece iki aile aynı sofrada buluşurken kız evinin şeker içi kurabiyesiyle karşılık vermesi de geleneği tamamlıyor. Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Yüksel, nişan balığının bereket, paylaşma ve dayanışmayı simgelediğini belirtti. Balığın, oğlan evinin yeni bir yuva kurmaya ve ailenin geçimini sağlamaya hazır olduğunun mesajını taşıdığını ifade eden Yüksel, geleneğin gastronomi ve halk kültürü mirası olarak gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.