Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'de sağanak ne zamana kadar sürecek? O saatlere dikkat SON DAKİKA: İzmir'de sağanak ne zamana kadar sürecek? O saatlere dikkat Son dakika İzmir haberleri...'İzmir'de yağış ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt geldi: Meteoroloji saat vererek duyurdu! Metrekareye 60 kilo yağışın düşeceği kente kâbusun sona ereceği o kritik an işaret edildi. İşte detaylar... AA









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sağanak ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen o kritik saati ilan etti.

BU GECE ETKİSİNİ ARTIRACAK! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu geceden itibaren etkisini artırarak perşembe sabaha kadar İzmir'in batısı, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin'in batısı, Denizli'nin güney ve batısı, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-60 kilogram/metrekare), Muğla'nın güney ve doğusu ile Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.