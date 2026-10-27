Daltonlar'a 30 ilde operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: “İzmir ve Manisa'da iş yapabilen var mı?”

Son dakika: İstanbul 'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TETİKÇİ TEMİN ETTİLER

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirtilen Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin ettiği belirlendi. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve Rusya'dan örgütü yönettiği değerlendirilen Beratcan Gökdemir'in liderliğindeki yapılanmanın, temin edilen kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği tespit edildi.