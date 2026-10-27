Daltonlar'a 30 ilde operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: “İzmir ve Manisa'da iş yapabilen var mı?”

Son dakika: İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TETİKÇİ TEMİN ETTİLER
İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirtilen Daltonlar suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün sosyal medya platformları üzerinden tetikçi temin ettiği belirlendi. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve Rusya'dan örgütü yönettiği değerlendirilen Beratcan Gökdemir'in liderliğindeki yapılanmanın, temin edilen kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği tespit edildi.
EYLEMLERİ WHATSAPP GRUBUNDAN YÖNLENDİRDİLER
Soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin "Dalton Kardeşler" isimli WhatsApp grubuna dahil edildiği belirlendi. Örgüt üyelerinin, gerçekleştirilmesi planlanan eylemleri bu grup üzerinden yönlendirdiği tespit edildi. Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri, yürütülen çalışmalar sonucunda belirlendi.
30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 85 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla İstanbul dahil 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 30'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.