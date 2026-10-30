İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU DUYURDU: İZMİR SU KESİNTİSİ 30 EKİM

Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de 30 Ekim 2026 Cuma günü su kesintisi olup olmayacağı araştırılıyor. İZSU tarafından paylaşılan arıza ve bakım duyuruları doğrultusunda, kesintiden etkilenecek ilçeler ve suyun yeniden verileceği saatler belli oluyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek, kesintiler ne zaman sona erecek? İşte güncel kesinti programı…