İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU DUYURDU: İZMİR SU KESİNTİSİ 30 EKİM

Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de 30 Ekim 2026 Cuma günü su kesintisi olup olmayacağı araştırılıyor. İZSU tarafından paylaşılan arıza ve bakım duyuruları doğrultusunda, kesintiden etkilenecek ilçeler ve suyun yeniden verileceği saatler belli oluyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek, kesintiler ne zaman sona erecek? İşte güncel kesinti programı…
İZMİR SU KESİNTİSİ 30 EKİM
BORNOVA - ERGENE, ERZENE, KIZILAY Altyapı çalışması 30.10.2026 - 10:0030.10.2026 - 15:00Bornova ilçesinde yürütülecek içme suyu bağlantı çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacak.
KARŞIYAKA - BOSTANLI 30.10.2026 saat 08:20 ile 09:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI - İSTİKLAL, YAZIBAŞI 30.10.2026 saat 00:35 ile 03:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ - KÜÇÜK ÇİĞLİ 30.10.2026 saat 09:01 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ - BIÇAKÇI 30.10.2026 saat 08:57 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.