SON DAKİKA: Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıkladı: ‘Plan tuttu’ demek çok kolay!

Stoilov, "Gerçekten çok zor, çok sert ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da oynamak istedi, gol atmak istedi. Bu açıdan güzel bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ama rakibimiz yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.