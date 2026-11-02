İzmir tarımında bir ilk! Altın kivi dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi , kırsal kalkınmayı desteklemek, üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve tarımda katma değeri yüksek ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, İzmir 'in farklı bölgelerindeki tarımsal üretim potansiyelini değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, altın kivi yetiştiriciliğini İzmir'de ilk kez hayata geçirdi.

Çiftçilere yeni ekonomik fırsatlar sunması hedeflenen proje kapsamında, 289 altın kivi fidesinin dikimi Ödemiş 'in Tekke ve Artıcak mahallelerinde gerçekleştirildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendislerinin saha çalışmalarıyla altın kivi yetiştiriciliğine uygun alanlar belirlendi. Bölgenin iklim ve toprak özellikleri ile üretim potansiyeli değerlendirilerek yetiştiriciliğe elverişli alanlar tespit edildi ve üreticilere fidan desteği sağlandı.





TAZE MEYVE PAZARINA TİCARİ DEĞERİ YÜKSEK ALTERNATİF ÜRÜN&NBSP;

Dünyada Golden Kiwi adıyla bilinen altın kivi (Actinidia chinensis), farklı olarak altın sarısı meyve eti, tatlı ve aromatik lezzeti ve genellikle daha düşük asitli tadıyla öne çıkıyor. C vitamini ve lif içeriğiyle besleyici bir meyve olan altın kivi, kendine özgü lezzeti ve görünümü sayesinde taze meyve pazarında farklı bir seçenek sunuyor.