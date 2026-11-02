İzmir'de iki dev proje için düğmeye basıldı! Belediye binası ve Karşıyaka Stadı'nda çalışmalar başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ana hizmet binası ve Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı projelerinde önemli bir aşamaya geçti. 30 Ekim 2020 depreminde hasar gördüğü için boşaltılan ve 2022'de yıkılan ana hizmet binasının yeniden inşası ile Karşıyaka Stadı için zemin ve temel etüt çalışmaları başladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle hız kazanan projelerde, uygulama projelerine esas olacak etüt raporlarının hazırlanması için yapılan ihalelerin ardından yer teslimleri gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Zemin İnceleme Şube Müdürü Bade Pekçetinöz, her iki projede de çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Ana hizmet binası zemin ve temel etüt çalışmaları 75 gün, Karşıyaka Stadı zemin ve temel etüt çalışmaları 120 günde tamamlanacak. Zemin faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından her iki çalışma için de uygulama projeleri hazırlanacak.
"GÜVENİLİR, DAYANIKLI, YÖNETMELİĞE UYGUN BİR YAPI YAPMAK İSTİYORUZ"
Ana hizmet binası için zemin ve temel etüt çalışmalarının başladığını belirten Şube Müdürü Pekçetinöz, "Detaylı sondaj ve jeofizik çalışmaları yaparak zeminin durumunu inceleyeceğiz. 30 Ekim depreminde hasar gören belediye hizmet binamızı yeniden inşa ederken güvenilir, depreme dayanıklı ve yönetmeliğe uygun bir yapı hedefliyoruz. Binamız hem kamu hizmetleri hem de İzmir'in simgesel kimliği açısından önemli. Bu nedenle zemin çalışmalarını titizlikle ve mümkün olan en hızlı şekilde yürütüyoruz" dedi.
"EN KISA SÜREDE KARŞIYAKA TARAFTARININ VE İZMİRLİLERİN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"
Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nda başlatılan çalışmalara da değinen Pekçetinöz, "Bu proje hem Karşıyaka taraftarları hem de İzmirliler için büyük önem taşıyor. Stadın özellikleri nedeniyle zemin etütlerini ayrıntılı ve titizlikle yürütüyoruz. Jeolojik ve jeofizik çalışmaları en hassas şekilde sürdürüyoruz. Çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak stadı Karşıyaka taraftarlarının ve İzmir halkının kullanımına sunacağız" diye konuştu.
30 METRE YÜKSEKLİĞİNDE, KENTLE BÜTÜNLEŞEN YENİ HİZMET BİNASI
Yeni hizmet binası, yıkılan yapıyla aynı yükseklikte, 30 metre olarak inşa edilecek. İki bodrum, zemin ve altı kattan oluşacak binanın bodrum katlarında otopark, sığınak, teknik alanlar, arşiv ve depolar bulunacak. Zemin katta Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), Kadın Danışma Merkezi, kafe, yemekhane, atölye ve çocuk bakım ve oyun alanları yer alacak.
Birinci katta sanat galerisi, kent terası, Kent Lokantası ve daire başkanlıkları; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda da yine daire başkanlıkları bulunacak. Altıncı katta ise üst yönetimin açık ofisleri ve meclis salonu yer alacak. Betonarme ve çelik taşıyıcı sistemle inşa edilecek binada, zemin kat ve birinci katta oluşturulacak kamusal alanlarla yapının kent yaşamıyla bütünleşmesi hedefleniyor. Merkezi avlu, açılır çatı sistemleri ve özel yansıtıcı camlarla doğal havalandırma ve aydınlatmanın desteklenmesi; enerji verimliliğinin artırılması ve karbon salımının azaltılması amaçlanıyor. Projede akustik konfor ve hava sirkülasyonu da gözetilerek sürdürülebilir bir yapı oluşturulması planlanıyor.
STADIN ZEMİN ETÜDÜ İÇİN 11 BİN METREKARELİK ALANDA ÇALIŞMA
15 bin seyirci kapasiteli olarak planlanan statta ise tribün bölümünde localar ve yer altı otoparkı bulunacak. UEFA, FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun tasarlanması hedeflenen stadın zemin etütleri kapsamında, geçmişte yapılan kazık ve jet grout uygulamalarının tespiti için yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda kazı çalışmaları yürütüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla tamamladığı çalışmalarla ek maliyetlerin ve zaman kaybının önüne geçilmesi hedeflendi.