İzmir'de iki dev proje için düğmeye basıldı! Belediye binası ve Karşıyaka Stadı'nda çalışmalar başladı





"EN KISA SÜREDE KARŞIYAKA TARAFTARININ VE İZMİRLİLERİN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"

Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nda başlatılan çalışmalara da değinen Pekçetinöz, "Bu proje hem Karşıyaka taraftarları hem de İzmirliler için büyük önem taşıyor. Stadın özellikleri nedeniyle zemin etütlerini ayrıntılı ve titizlikle yürütüyoruz. Jeolojik ve jeofizik çalışmaları en hassas şekilde sürdürüyoruz. Çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak stadı Karşıyaka taraftarlarının ve İzmir halkının kullanımına sunacağız" diye konuştu.





30 METRE YÜKSEKLİĞİNDE, KENTLE BÜTÜNLEŞEN YENİ HİZMET BİNASI

Yeni hizmet binası, yıkılan yapıyla aynı yükseklikte, 30 metre olarak inşa edilecek. İki bodrum, zemin ve altı kattan oluşacak binanın bodrum katlarında otopark, sığınak, teknik alanlar, arşiv ve depolar bulunacak. Zemin katta Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), Kadın Danışma Merkezi, kafe, yemekhane, atölye ve çocuk bakım ve oyun alanları yer alacak.