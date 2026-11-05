İzmir Büyükşehir’in yeni hizmet binasında gece mesaisi! Depreme dayanıklılık için kritik çalışma! Çalışmalar hız kazandı geri sayım başladı...

30 METRE YÜKSEKLİĞİNDE, KENTLE BÜTÜNLEŞEN YENİ HİZMET BİNASI Yeni hizmet binası, yıkılan yapıyla aynı yükseklikte, 30 metre olarak inşa edilecek. İki bodrum, zemin ve altı kattan oluşacak binanın bodrum katlarında otopark, sığınak, teknik alanlar, arşiv ve depolar bulunacak. Zemin katta Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), Kadın Danışma Merkezi, kafe, yemekhane, atölye ve çocuk bakım ve oyun alanları yer alacak.

Birinci katta sanat galerisi, kent terası, Kent Lokantası ve daire başkanlıkları; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda da yine daire başkanlıkları bulunacak. Altıncı katta ise üst yönetimin açık ofisleri ve meclis salonu yer alacak. Betonarme ve çelik taşıyıcı sistemle inşa edilecek binada, zemin kat ve birinci katta oluşturulacak kamusal alanlarla yapının kent yaşamıyla bütünleşmesi hedefleniyor. Merkezi avlu, açılır çatı sistemleri ve özel yansıtıcı camlarla doğal havalandırma ve aydınlatmanın desteklenmesi; enerji verimliliğinin artırılması ve karbon salımının azaltılması amaçlanıyor. Projede akustik konfor ve hava sirkülasyonu da gözetilerek sürdürülebilir bir yapı oluşturulması planlanıyor.