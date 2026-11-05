İzmir otları mutfakta devrim yaratıyor! Dünyanın hiçbir yerinde yok

Yapraklarında bulunan, uçucu bir yağ olan rezene sayesinde anasona benzer etkili ve güçlü bir kokuya sahip olan arapsaçı hem yemeği yapılır hem de salatalarda kullanılır. Gaz söktürücü özelliği vardır.

Bazı bölgelerde adı cücük olarak da bilinen cibez, bir yabani lahana çeşididir. Yumuşak ve lezzetli bir bitki olan cibez, haşlandıktan sonra zeytinyağı ve limonla tatlandırılır.

Deniz Börülcesi

Deniz kıyılarında suyun gel git yaptığı yerlerde sular çekildikten sonra yetişen deniz börülcesi, tuzlu, ekşi tadıyla çok lezzetlidir. Sarımsak ve sirkeyle zenginleştirilen salatasının tadına doyum olmaz. Hazırlanışı biraz zahmetlidir. Kendisi çok tuzlu olduğundan pişirilirken tuz eklenmemesi gerekir. İyotlu topraklarda yetiştiğinden iyot eksikliği çekenlere önerilir.

Ebegümeci

Zeytinyağlı yemeği yapılan ebegümeci, Ege bölgesinin ve Anadolu'nun pek çok yöresinde yetişir. Sadece sofrada da değil, doğal tıpta da kullanılan ebegümecinin birçok faydası olduğu biliniyor.

Gelincik Otu

Bir kır çiçeği olan gelincik otunun kokusu çirkindir ve tadı da normalde acıdır. Ama daha çiçeklenmeden filiz halindeki yeşil yapraklı kısımları otlarla birlikte kavrulduğunda farklı bir lezzet elde edilir. Sadece sofrada da değil, doğal tıpta da kullanılan gelincik otunun birçok faydası olduğu biliniyor.