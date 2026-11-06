CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 6 KASIM İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI VAKİTLERI... | CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar için haftanın en önemli ibadetlerinden biri olan cuma namazı için geri sayım başladı. 6 Kasım 2026 Cuma günü camilerde saf tutacak vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerini kontrol ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazının saat kaçta kılınacağı merak edilirken, cuma namazının kılınışı ve kaç rekat olduğu da araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı vakitleri...
6 KASIM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
6 Kasım 2026 Cuma günü cuma namazı vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre üç büyükşehirde cuma namazı saatleri şöyle:
İSTANBUL: 12.53
ANKARA: 12.37
İZMİR: 13.00
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Diğer illerdeki cuma namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in namaz vakitleri ekranından bulundukları şehre göre sorgulama yapabiliyor.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı, cemaatle birlikte kılınan ve hutbeyle yerine getirilen önemli bir ibadettir. Cuma namazının kılınışında önce sünnet namazı eda edilir. Ardından imam-hatip hutbe okur. Hutbenin tamamlanmasının ardından kamet getirilir ve cemaatle birlikte iki rekat cuma namazının farzı kılınır.
Farz namazının ardından cuma namazının son sünneti eda edilir.
CUMA NAMAZI KILINIŞI
Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur.
Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.
Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.
Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekat Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder.
Niyet ederken:"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.İlk rekatta önce Sübhaneke okunur.
Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta: Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
Hatîb efendi dua ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rekat Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama "Sonra, dört rekat son sünneti, Niyeti şöyledir:
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekattır. Geleneksel uygulamada farzdan önce dört rekat ilk sünnet, farzdan sonra ise dört rekat son sünnet kılınır.
CUMA NAMAZINDA HUTBE NASIL DİNLENİR?
Cuma namazının önemli aşamalarından biri hutbedir. İmam-hatip tarafından okunan hutbe sırasında cemaatin sessizce dinlemesi gerekir. Hutbe esnasında konuşmak ve cemaatin dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmak uygun görülmez.