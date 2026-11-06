İzmir'de burun estetiği faciası! Güle oynaya girmişti: Hatice Öncü'nün ölümüne ilişkin yeni gelişme

"BİR YERDEN ÇIKACAK 'ANNE BEN GELDİM' DİYECEK" Öncü'nün annesi Remziye Kanak, kızının ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen acısının dinmediğini söyledi. Kızını gelecekmiş gibi beklediğini anlatan Kanak, şunları kaydetti: "Bir yerden çıkacak 'Anne ben geldim' diyecek. Bekliyorum böyle gözüm hep yolda, kapıda, camda. Üç tane evladım daha var. Onlar için toparlanıyorum, güçlü durmaya çalışıyorum. Ben tek evladımı kaybetmedim ki arkadaşımı, dostumu da kaybettim. İlk çocuğumdu. Biz onunla hep arkadaş, dert ortağı gibi... Artık telefonum çalmıyor. (Anne ihtiyacın var mı, anne ne lazım, anne neredesin?)"

Kanak, kızının ameliyat öncesi tetkiklerini yaptırmak için hastaneye gittiğinde ses kaydı attığını belirterek, "Normalde benim kızım beni arar ya da mesaj atar. Ses kaydı atan bir kız değildi. Dinleyeyim diye bana hatıra bırakmış." ifadelerini kullandı.



Diğer kızı Esma'nın da aynı hastanede burun estetiği ameliyatı olduğunu anlatan Kanak, "Çok heyecanlıydı, çok istekliydi, çok mutluydu. Çocuklarıma hep ben baktım. Hiç kimsenin desteği yoktu üstümde. Tek başıma hem anne hem baba oldum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim ciğerimiz yandı ve hiçbir şey yapmadılar. Hastane, başsağlığı bile dilemedi. Şu süreçte yanımızda olmadılar. Adalet istiyorum. Benim ciğerim yandı, hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Bu kadar basit olmamalı insan hayatı." şeklinde konuştu.