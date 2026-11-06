İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK! GDZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI: SAATLERCE OLMAYACAK...

İzmir'de yeni elektrik kesintisi uyarısı! GDZ Elektrik'in bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği kesintiler öncesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgede elektriklerin ne zaman kesileceğini araştırmaya başladı. İşte 7 Kasım İzmir elektrik kesintileri...
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 13:00
Örnekkent, Yeni
13:00 - 16:00
Örnekkent
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Yakacık
09:30 - 17:30
Fatih
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 13:00
Tepeköy
13:30 - 18:00
Tepeköy
09:30 - 17:29
Çamavlu
BORNOVA / İZMİR
09:30 - 10:30
Meriç
10:30 - 12:30
Gazi Osman Paşa
09:30 - 15:30
Gökdere
10:00 - 13:00
Karacaoğlan
14:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
11:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
Fatih
09:00 - 17:00
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
KARŞIYAKA / İZMİR
20:00 - 20:30
Alaybey
Bahariye
Bahçelievler
Tersane
Tuna
20:30 - 21:00
Dedebaşı
Goncalar
KEMALPAŞA / İZMİR
09:00 - 14:00
Bağyurdu Yeni, Halilbeyli
KİRAZ / İZMİR
09:00 - 17:00
Arkacılar
Karaman
Şemsiler
Yağlar
09:30 - 17:30
Çanakçı
Emenler
Ovacık
Pınarbaşı
Uzunköy
Veliler
09:00 - 17:00
Olgunlar
MENEMEN / İZMİR
09:00 - 15:00
Ahıhıdır
Camiikebir
Çavuş
Doğa, Mermerli
Musabey
Yahşelli
Yanıkköy, Yıldırım
10:00 - 16:00
Uğur Mumcu
10:00 - 12:00
Ahıhıdır
Alaniçi
Ayvacık
Bağcılar
Belen
Bozalan
Çaltı
Camiikebir
Çavuş
Çukurköy
Değirmendere
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Çaylı, Köfündere
Orhangazi
SEFERİHİSAR / İZMİR
10:00 - 17:30
Düzce
Turgut
Ulamış
TİRE / İZMİR
09:30 - 17:30
Adnan Menderes
11:00 - 17:30
Büyükkemerdere
Çeriközü
Dallık
Karaca Ali, Küçükkemerdere
Yamandere
TORBALI / İZMİR
10:00 - 14:00
Arslanlar
Eğerci, Gazi Mustafa Kemal, Torbalı, Yedi Eylül
13:00 - 17:00
Bahçelievler
İnönü
Yazıbaşı
URLA / İZMİR
09:00 - 17:00
İçmeler
10:00 - 17:30
Kuşçular
BUCA / İZMİR
09:30 - 15:30
29 Ekim
09:00 - 13:00
Adatepe
13:00 - 17:00
Kuruçeşme
13:00 - 17:00
Fırat
KONAK / İZMİR
09:00 - 11:00
Mimar Sinan
MENDERES / İZMİR
09:00 - 17:00
Görece Cumhuriyet
GÜZELBAHÇE / İZMİR
09:30 - 14:30
Yelki
KARABAĞLAR / İZMİR
13:00 - 15:00
Umut
15:30 - 17:00
General Kazım Özalp
Muammer Akar