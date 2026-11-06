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Haberler İzmir İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK! GDZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI: SAATLERCE OLMAYACAK...

İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK! GDZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI: SAATLERCE OLMAYACAK...

İzmir'de yaşayan binlerce vatandaşı ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik'in açıkladığı programın ardından gözler ilçe ve mahalle listesine çevrildi. Peki yarın İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek? İzmir'de elektrik kaç saat olmayacak? İşte ilçe ilçe 7 Kasım izmir elektrik kesintisi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de yeni elektrik kesintisi uyarısı! GDZ Elektrik'in bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği kesintiler öncesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgede elektriklerin ne zaman kesileceğini araştırmaya başladı. İşte 7 Kasım İzmir elektrik kesintileri...

ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 13:00

Örnekkent, Yeni

13:00 - 16:00

Örnekkent

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Yakacık

09:30 - 17:30

Fatih

BERGAMA / İZMİR

09:00 - 13:00

Tepeköy

13:30 - 18:00

Tepeköy

09:30 - 17:29

Çamavlu

BORNOVA / İZMİR

09:30 - 10:30

Meriç

10:30 - 12:30

Gazi Osman Paşa

09:30 - 15:30

Gökdere

10:00 - 13:00

Karacaoğlan

14:00 - 16:00

Kemalpaşa

ÇEŞME / İZMİR

11:00 - 17:00

Alaçatı

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

KARŞIYAKA / İZMİR

20:00 - 20:30

Alaybey

Bahariye

Bahçelievler

Tersane

Tuna

20:30 - 21:00

Dedebaşı

Goncalar

KEMALPAŞA / İZMİR

09:00 - 14:00

Bağyurdu Yeni, Halilbeyli

KİRAZ / İZMİR

09:00 - 17:00

Arkacılar

Karaman

Şemsiler

Yağlar

09:30 - 17:30

Çanakçı

Emenler

Ovacık

Pınarbaşı

Uzunköy

Veliler

09:00 - 17:00

Olgunlar

MENEMEN / İZMİR

09:00 - 15:00

Ahıhıdır

Camiikebir

Çavuş

Doğa, Mermerli

Musabey

Yahşelli

Yanıkköy, Yıldırım

10:00 - 16:00

Uğur Mumcu

10:00 - 12:00

Ahıhıdır

Alaniçi

Ayvacık

Bağcılar

Belen

Bozalan

Çaltı

Camiikebir

Çavuş

Çukurköy

Değirmendere

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Çaylı, Köfündere

Orhangazi

SEFERİHİSAR / İZMİR

10:00 - 17:30

Düzce

Turgut

Ulamış

TİRE / İZMİR

09:30 - 17:30

Adnan Menderes

11:00 - 17:30

Büyükkemerdere

Çeriközü

Dallık

Karaca Ali, Küçükkemerdere

Yamandere

TORBALI / İZMİR

10:00 - 14:00

Arslanlar

Eğerci, Gazi Mustafa Kemal, Torbalı, Yedi Eylül

13:00 - 17:00

Bahçelievler

İnönü

Yazıbaşı

URLA / İZMİR

09:00 - 17:00

İçmeler

10:00 - 17:30

Kuşçular

BUCA / İZMİR

09:30 - 15:30

29 Ekim

09:00 - 13:00

Adatepe

13:00 - 17:00

Kuruçeşme

13:00 - 17:00

Fırat

KONAK / İZMİR

09:00 - 11:00

Mimar Sinan

MENDERES / İZMİR

09:00 - 17:00

Görece Cumhuriyet

GÜZELBAHÇE / İZMİR

09:30 - 14:30

Yelki

KARABAĞLAR / İZMİR

13:00 - 15:00

Umut

15:30 - 17:00

General Kazım Özalp

Muammer Akar

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