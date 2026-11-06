İZMİR’İN KİRA HARİTASI DEĞİŞTİ! İşte en pahalı ve en ucuz 25 ilçe (2026 Güncel İlan Verileri)

Son dakika İzmir haberleri... İzmir genelinde kiralık konut piyasasında hareketlilik ve fiyat artışları sürüyor. Gayrimenkul değerleme platformları ve saha verilerine göre kent genelinde ortalama konut kirası 28.000 TL – 33.000 TL seviyelerinde seyrediyor.

Lüks konut projeleri, müstakil yaşam talebi ve sahil şeridine olan ilgi nedeniyle zirvedeki ilçelerde kiralar 60 bin TL'yi aşarken, dış ilçeler ve sanayi havzaları kiracılar için "son sığınak" olmaya devam ediyor.

ZİRVEDE SAHİL VE PRESTİJ İLÇELERİ VAR

İzmir'in rekor kira seviyesine ulaşan ilçelerinde Güzelbahçe, Urla, Çeşme ve Narlıdere öne çıkıyor. Güzelbahçe'de ortalama kira 60.000 TL sınırını geçerken, Urla ve Çeşme'de müstakil ve villa konseptli konutların etkisiyle ortalama kiralar 45.000 - 50.000 TL bandında bulunuyor.