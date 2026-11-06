İZMİR’İN KİRA HARİTASI DEĞİŞTİ! İşte en pahalı ve en ucuz 25 ilçe (2026 Güncel İlan Verileri)

Son dakika İzmir haberleri... İzmir genelinde kiralık konut piyasasında hareketlilik ve fiyat artışları sürüyor. Gayrimenkul değerleme platformları ve saha verilerine göre kent genelinde ortalama konut kirası 28.000 TL – 33.000 TL seviyelerinde seyrediyor.
Lüks konut projeleri, müstakil yaşam talebi ve sahil şeridine olan ilgi nedeniyle zirvedeki ilçelerde kiralar 60 bin TL'yi aşarken, dış ilçeler ve sanayi havzaları kiracılar için "son sığınak" olmaya devam ediyor.
ZİRVEDE SAHİL VE PRESTİJ İLÇELERİ VAR
İzmir'in rekor kira seviyesine ulaşan ilçelerinde Güzelbahçe, Urla, Çeşme ve Narlıdere öne çıkıyor. Güzelbahçe'de ortalama kira 60.000 TL sınırını geçerken, Urla ve Çeşme'de müstakil ve villa konseptli konutların etkisiyle ortalama kiralar 45.000 - 50.000 TL bandında bulunuyor.
MERKEZ İLÇELERDE SIKIŞMA: KARŞIYAKA VE BORNOVA
Öğrenci nüfusu ve beyaz yakalı çalışanların yoğun olduğu merkez ilçelerde fiyatlar dikkat çekiyor:
Karşıyaka & Mavişehir: Karşıyaka genelinde ortalama kiralar 30.000 - 35.000 TL bandındayken, Mavişehir gibi prestij noktalarında 50.000 TL üzeri rakamlar görülüyor.
Bornova & Buca: Ege Üniversitesi ve Katip Çelebi aksındaki Bornova'da ortalama kiralar 25.000 - 28.000 TL iken, Buca'da daha uygun konut alternatifleriyle ortalama 22.500 - 24.000 TL seviyelerinde seyrediyor.
KİRACILAR İÇİN "EN UCUZ" VE "EN PAHALI" MAHALLELER
Haberin detaylarında dikkat çeken en sert fiyat makasları mahalle bazında yaşanıyor:
En Pahalı Mahalleler: Urla Bademler (150.000 TL+), Çeşme Ildır (130.000 TL+) ve Güzelbahçe Kahramandere (100.000 TL+) gibi lüks site ve müstakil yaşam alanlarında kiralar astronomik rakamlara ulaşıyor.
Ulaşılabilir Alternatifler: Karabağlar, Buca'nın iç kesimleri ve Menemen eklentileri ise metropol içinde 20.000 - 24.000 TL bandında bütçesini korumak isteyen kiracılar için ana tercih olmaya devam ediyor.
İŞTE İZMİR'İN İLÇE İLÇE KİRA HARİTASI...
GÜZELBAHÇE: ₺55.000 – ₺70.000
URLA: ₺42.000 – ₺58.000
ÇEŞME: ₺38.000 – ₺55.000
NARLIDERE: ₺32.000 – ₺42.000
KARŞIYAKA: ₺28.000 – ₺40.000
GAZİEMİR: ₺27.000 – ₺35.000
BALÇOVA: ₺26.000 – ₺35.000
ALİAĞA: ₺25.000 – ₺35.000
FOÇA: ₺25.000 – ₺35.000
SEFERİHİSAR: ₺25.000 – ₺34.000
KONAK: ₺24.000 – ₺34.000
BORNOVA: ₺23.000 – ₺33.000
ÇİĞLİ: ₺23.000 – ₺32.000
BAYRAKLI: ₺22.000 – ₺32.000
DİKİLİ: ₺22.000 – ₺32.000
KEMALPAŞA: ₺20.000 – ₺29.000
MENEMEN: ₺20.000 – ₺28.000
BUCA: ₺19.000 – ₺27.000
KARABAĞLAR: ₺19.000 – ₺27.000
TORBALI: ₺18.000 – ₺27.000
MENDERES: ₺18.000 – ₺26.000
BERGAMA: ₺17.000 – ₺26.000
TİRE: ₺17.000 – ₺25.000
ÖDEMİŞ: ₺15.000 – ₺22.000
KINIK / KİRAZ: ₺12.000 – ₺18.000