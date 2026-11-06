Milli heyecan İzmir'e taşınıyor! İzmir'de tribünler dolacak: Türkiye-Belçika maçı biletleri bugün satışa çıkıyor

İzmir'de futbol heyecanı yeniden yükseliyor! A Millî Futbol Takımı'nın Belçika ile karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi için geri sayım başladı. Gözlerin çevrildiği karşılaşmanın Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olması kentteki futbolseverleri de harekete geçirirken, Türkiye-Belçika maçı biletlerinin satış takvimi belli oldu. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İzmir'deki milli maçın biletleri nasıl alınacak?
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Millî Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Türkiye-Belçika karşılaşmasının öncelikli bilet satışları, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 5 Kasım'da başladı. Bir gün sürecek öncelikli satışlardan yalnızca son 1 yıl içerisinde Kırmızı Üye olan taraftarlar yararlanabilecek.
Genel bilet satışları ise 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 13.00'te başlayacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
İzmir'de oynanacak millî maçın biletleri, www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet alabilecek.
GÜRSEL AKSEL STADYUMU'NA GİRİŞTE HANGİ BELGELER KULLANILACAK?
Karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlar stadyuma çipli T.C. Kimlik Kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulaması ile giriş yapabilecek.