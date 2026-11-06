Milli heyecan İzmir'e taşınıyor! İzmir'de tribünler dolacak: Türkiye-Belçika maçı biletleri bugün satışa çıkıyor

İzmir'de futbol heyecanı yeniden yükseliyor! A Millî Futbol Takımı'nın Belçika ile karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi mücadelesi için geri sayım başladı. Gözlerin çevrildiği karşılaşmanın Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olması kentteki futbolseverleri de harekete geçirirken, Türkiye-Belçika maçı biletlerinin satış takvimi belli oldu. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İzmir'deki milli maçın biletleri nasıl alınacak?