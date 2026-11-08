  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Bornova’da kaçak kumara polis baskını: Suçüstü yakalanan 52 kişiye 615 bin 12 TL para cezası

Bornova’da kaçak kumara polis baskını: Suçüstü yakalanan 52 kişiye 615 bin 12 TL para cezası

İzmir’in Bornova ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynadığı belirlenen 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası kesildi. Operasyon kapsamında iş yeri sorumlusu ile tombala oyununda görev aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

SABAH

Giriş Tarihi:

Bornova’da kaçak kumara polis baskını: Suçüstü yakalanan 52 kişiye 615 bin 12 TL para cezası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 75 tombala kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı, bin pul ele geçirdi. İş yerinde bulunan 52 kişiye toplam 615 bin 12 TL idari para cezası uygulandı.

3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sorumlusu ve tombala oyununda görev aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA