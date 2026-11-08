İzmir Şehir Hastanesi 3 yılda 14 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu

İzmir Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin yanı sıra sağlık turizmi kapsamında 2 bin yabancı hastaya da sağlık hizmeti verdi. "100'E YAKIN BÖBREK NAKLİNİ, 400'E YAKIN KORNEA NAKLİNİ BAŞARIYLA YAPTIK" İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, AA muhabirine, her geçen gün artan başvuru sayısıyla sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini söyledi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok kentinden hasta kabul ettiklerini dile getiren Üstün, "Açıldığımızdan bu yana 12 milyon hastaya ayakta tetkik ve tedavi uyguladık. 1,5 milyon hastayı acil servisimizde kabul ettik. 290 bin hastayı yatarak tedavi ettik. Bunların 66 bini yoğun bakım servisinde tedavi aldı. Özetle açıldığımız günden şimdiye kadar 3 yılda 14 milyon civarında hastaya sağlık hizmeti sunduk. TÜRKKÖK ünitemizde 250 hastadan kök hücre topladık. Yaklaşık 5 bin hastamıza yenidoğan taraması yaptık. Hastanemizde 100'e yakın böbrek naklini, 400'e yakın kornea naklini başarıyla yaptık. Karaciğer ve ince bağırsak nakli yapmaya devam ediyoruz. 300 bine yakın hastamızı ameliyat ettik. Bunlar özellikli ameliyatlardı." dedi.





Prof. Dr. Üstün, hastanede 14 bin 947 doğum gerçekleştirildiğini, görüntüleme merkezinde ise 1 milyon 470 bin 220 çekim yapıldığını ifade etti.



Yanık Merkezi'nde birçok erişkin ve çocuk hastanın tedavi edildiğini anlatan Üstün, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde ise birçok hastanın yeniden yürümeye başladığını söyledi.



Hastalara en iyi sağlık hizmetini vermek istediklerini anlatan Üstün, "İzmirliler de çok sevdi ve alıştı. Bunun devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ikinci şehir hastanesinin müjdesini aldık. Tamama yakın dolulukla İzmir'e hizmet vermeye devam ediyoruz. Günlük 20 bin hastamıza polikliniklerde 2 bin hastaya da acil servislerde hizmet veriyoruz. Vatandaşımızın memnun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.