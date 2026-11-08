İZMİR SU KESİNTİSİ 8 KASIM PAZAR | İZSU DUYURDU

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 8 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 08.11.2026 saat 10:53 ile 13:53 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA BAHÇELİEVLER 08.11.2026 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ÇAMKULE, MERİÇ 08.11.2026 saat 10:39 ile 11:39 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA SOĞUKPINAR 08.11.2026 saat 10:58 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKINCI, FEVZİ PAŞA, GÜNEŞ, KONAK, UĞUR 08.11.2026 saat 10:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ATAMER, ÇINARTEPE, FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHMET AKİF, MEHTAP, MURAT, SAYGI, ULUBATLI, YAVUZ SELİM 08.11.2026 saat 00:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GÖLCÜK, IRMAK, YEŞİL PINAR 08.11.2026 saat 10:56 ile 16:56 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ATATÜRK 08.11.2026 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
URLA BADEMLER 08.11.2026 saat 10:46 ile 13:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.