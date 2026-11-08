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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 8 KASIM PAZAR | İZSU DUYURDU

İZMİR SU KESİNTİSİ 8 KASIM PAZAR | İZSU DUYURDU

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 8 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 08.11.2026 saat 10:53 ile 13:53 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA BAHÇELİEVLER 08.11.2026 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ÇAMKULE, MERİÇ 08.11.2026 saat 10:39 ile 11:39 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA SOĞUKPINAR 08.11.2026 saat 10:58 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK AKINCI, FEVZİ PAŞA, GÜNEŞ, KONAK, UĞUR 08.11.2026 saat 10:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ATAMER, ÇINARTEPE, FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHMET AKİF, MEHTAP, MURAT, SAYGI, ULUBATLI, YAVUZ SELİM 08.11.2026 saat 00:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN GÖLCÜK, IRMAK, YEŞİL PINAR 08.11.2026 saat 10:56 ile 16:56 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ATATÜRK 08.11.2026 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

URLA BADEMLER 08.11.2026 saat 10:46 ile 13:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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