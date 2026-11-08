İzmir’de 20 ilçede planlı elektrik kesintisi: 9 Kasım pazartesi hangi bölgeler etkilenecek?

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda ilan edilen saatten önce elektrik verilebileceği belirtilirken, kesintiden etkilenecek başlıca ilçe ve mahalleler şu şekilde sıralandı;
ALİAĞA
Örnekkent Mahallesi: 10:00 - 13:00
BAYINDIR
Balcılar, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar Mahalleleri: 09:00 - 17:00
BERGAMA
Bahçelievler, Fatih, Küçükkaya Mahalleleri: 09:00 - 15:00
Aşağıcuma Mahallesi: 09:30 - 17:30
Madde işareti Atatürk Mahallesi: 09:00 - 12:00
BORNOVA
İnönü Mahallesi: 09:00 - 10:30
Kızılay Mahallesi: 10:30 - 12:30
Karaçam ve Kayadibi Mahalleleri: 09:00 - 17:00 (Farklı saat dilimlerinde bölgesel kesintiler)
Mevlana Mahallesi: 10:00 - 16:00
ÇEŞME
Yalı Mahallesi: 09:00 - 12:00
KARŞIYAKA
Örnekköy, Zübeyde Hanım, Cumhuriyet Mahalleleri: 09:00 - 12:00 ve 08:00 - 12:00
Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Tersane, Tuna Mahalleleri: Gece saatlerinde (23:15 - 00:00 aralığında kısa süreli kademeli kesintiler)
İmbatlı Mahallesi: 23:45 - 00:00
KEMALPAŞA
Bayramlı, Kamberler, Yenikurudere Mahalleleri: 09:00 - 17:00
KİRAZ
Çanakçı, Emenler, Ovacık, Pınarbaşı, Uzunköy, Veliler, İğdeli, Olgunlar, Taşlıyatak Mahalleleri: 09:30 - 17:30 (Bölgesel ve vardiyalı)
ÖDEMİŞ
Konaklı, Ovakent, Büyükavulcuk, Günlüce, İnönü, Mursallı, Yeniceköy, Birgi, Bucak, Cevizalan, Gerçekli, Hacıhasan, Kemer, Kutlubeyler, Üçkonak, Çamyayla, Horzum Mahalleleri: 09:00 - 17:00 arasında değişen saat dilimlerinde
SEFERİHİSAR
Akarca ve Hıdırlık Mahalleleri: 09:00 - 17:00
TORBALI
Yeşilköy Mahallesi: 10:00 - 12:00
Dağteke Mahallesi: 09:00 - 17:00
URLA
Denizli, Güvendik, İskele, Kalabak, Altıntaş, Atatürk, Camiatik, Gülbahçe, İçmeler, Özbek, Rüstem, Sıra, Torasan Mahalleleri: 09:00 - 13:00 aralığında farklı saat dilimlerinde