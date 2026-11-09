Hem fidan yetiştiriyor hem de hayalleri büyütüyor

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde fidancılık yapan Nevin Dereli, üretiminin yanı sıra köydeki kadın emekçilerin hayatına dokunan çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Çalışanlarının yüzde 90'ı kadınlardan oluşan işletmesinde 1 milyondan fazla meyve ve 500 bin zeytin fidanı üreten Dereli, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olduğu kadınları çeşitli gezilere götürerek hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde kadın çalışanlarını Anıtkabir ve Eskişehir'e götüren Dereli, şimdi ise onları ilk kez uçağa bindirerek yurt dışına çıkarmayı hedefliyor.