İZMİR SU KESİNTİSİ 9 KASIM PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BUCA ŞİRİNKAPI 09.11.2026 saat 09:17 ile 11:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ YAHŞİBEY 09.11.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE, TURGUT 09.11.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ AKINCILAR, ATATÜRK, İNÖNÜ 09.11.2026 saat 07:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.