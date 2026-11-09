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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 9 KASIM PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZMİR SU KESİNTİSİ 9 KASIM PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesinisi yaşanacak? İşte 9 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi:

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BUCA ŞİRİNKAPI 09.11.2026 saat 09:17 ile 11:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ YAHŞİBEY 09.11.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR DÜZCE, TURGUT 09.11.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ AKINCILAR, ATATÜRK, İNÖNÜ 09.11.2026 saat 07:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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