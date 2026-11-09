İZMİR SU KESİNTİSİ 9 KASIM PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler...