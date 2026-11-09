İzmir’de Jandarma 2’nci Savaşçı Yarışması sona erdi

İZMİR'İN Foça ilçesinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen jandarma unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Jandarma 2'nci Savaşçı Yarışması sona erdi. 105 unsur 630 personelin katıldığı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda yapılan törenle verildi. Yarışmaya, toplam 4 Jandarma Özel Operasyon (JOPER), 23 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve 78 komando taburu unsuru katıldı. JOPER unsurlarında 1'inci Ankara 2'inci JOPER Tabur Komutanlığı, JÖH unsurlarında 1'inci Şırnak JÖH Tabur Komutanlığı, 2'inci Bitlis JÖH Tabur Komutanlığı, 3'üncü Tunceli JÖH Tabur Komutanlığı oldu. Başarılı olan birlik ve yarışmacılara ödülleri, tüm katılımcılara ise katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.